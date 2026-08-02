Belotti punta al podio nel sincro ai Campionati europei di Parigi

Stefano Belotti si appresta a dare il proprio contributo alla Nazionale italiana ai Campionati europei di tuffi, in pieno svolgimento a Parigi. Il 22enne bergamasco delle Fiamme Gialle/Bergamo Tuffi sarà impegnato nel sincro dal trampolino di tre metri in coppia con il suo storico compagno in azzurro, Matteo Santoro (19 anni, Mr Sport F. lli Marconi). La gara, in programma alle 19 di lunedì 3 agosto, sarà già una finale: le coppie iscritte sono solo 10.

«Sono carico e tranquillo»

«Sono carico, e arrivo a questa competizione abbastanza tranquillo - conferma alla vigilia -: per noi è la prima volta in coppia dal trampolino da tre metri in un Campionato europeo assoluto, quindi si tratta di un appuntamento importante. Però abbiamo lavorato bene in questi mesi di preparazione, quindi ci presentiamo con la massima tranquillità. L’obiettivo minimo è il podio, strizzando ovviamente l’occhio al gradino più alto».