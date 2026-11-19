Le squadre di maggior rilievo agonistico della pallanuoto bergamasca si apprestano a cominciare la loro avventura nella stagione 2026/27. Sono Pallanuoto Bergamo e Onda Blu Dalmine nella Serie B maschile e la Rari Nantes Orobica nella Serie A2 femminile.

B maschile: derby dei Foresti in panchina

La neopromossa Onda Blu Dalmine insegue la salvezza La Pallanuoto Bergamo, retrocessa dalla Serie A2 al termine della stagione 2025/26, ha cambiato pochissimo e con un paio di innesti si presenta come una delle favorite nella lotta per un pronto ritorno in A2. L’Onda Blu è invece una neopromossa, e nella squadra della passata stagione sono stati inseriti alcuni atleti che hanno militato in serie B o in A2.

Il derby andrà in scena alla quinta giornata, con gara di andata sabato 19 dicembre a Romano di Lombardia, campo di casa della Pallanuoto Bergamo, e ritorno il 20 marzo 2027 nella piscina comunale di Dalmine, vasca dell’Onda Blu. E ci sarà un derby nel derby: sulle panchine delle due squadre ci sono i due fratelli Foresti: Giovanni alla guida di Bergamo ed Emanuele allenatore dell’Onda Blu.

Sabato 21 novembre, al debutto, entrambe saranno impegnate in casa: la Pallanuoto Bergamo alle 19 a Romano contro la Penta Modena, l’Onda Blu alle 21,30 a Dalmine contro il Lodi.

A2: Rari Nantes Orobica, nuovo ciclo

La Rari Nantes Orobica, rivoluzionata e ringiovanita È una Rari Nantes Orobica completamente rinnovata e ringiovanita quella che domenica 22 novembre si presenterà al debutto nel nuovo campionato di Serie A2 femminile, alle 15 nella vasca di casa di Romano di Lombardia per il derby contro Brescia.