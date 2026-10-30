Bottanuco-Romano, un derby a due facce: le bergamasche cercano un sorriso
BASKET. Sabato 31 ottobre (alle 18,30) il team dell’Isola riceve i bassaioli in una sfida agli antipodi nella Serie B Interregionale: i padroni di casa cercano conferme dopo due vittorie consecutive, gli ospiti devono uscire da un periodo nero con tre ko di fila.Lettura meno di un minuto.
Bottanuco per continuare a correre, Romano per tornare a vedere la luce. Il derby della sesta giornata d’andata del girone B della Serie B maschile interregionale di basket, in programma sabato 31 ottobre al palasport di Bottanuco (alle 18,30), è una sfida a due facce.
Il tris nel mirino
I neo promossi padroni di casa sono ottavi in classifica e arrivano alla sfida con i bassaioli dopo due vittorie consecutive, con Carrè e Virtus Padova, che ne hanno rilanciato il passo dopo le difficoltà iniziali.
Resta ai box il 29enne esterno Conte, ma per il resto il team dell’Isola è in salute e mira a centrare il terzo successo di fila.
Urge una reazione
Dalla parte opposta il 9 Care Romano Lombardo, decimo in classifica, sta attraversando un periodo negativo, testimoniato dalle ultime tre sconfitte di fila subite contro Montebelluna, Monfalcone e Pizzighettone dopo due vittorie iniziali contro Ospitaletto e Rovereto.
Per tornare a sorridere Romano deve ritrovare la miglior versione dei veterani Simone Tomasini e Mirko Turel.
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