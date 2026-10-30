Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 30 Ottobre 2026

Bottanuco-Romano, un derby a due facce: le bergamasche cercano un sorriso

BASKET. Sabato 31 ottobre (alle 18,30) il team dell’Isola riceve i bassaioli in una sfida agli antipodi nella Serie B Interregionale: i padroni di casa cercano conferme dopo due vittorie consecutive, gli ospiti devono uscire da un periodo nero con tre ko di fila.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bottanuco-Romano, un derby a due facce: le bergamasche cercano un sorriso
Flavio Pirola (Bottanuco) in azione: la squadra dell’isola arriva al derby contro Romano sulle ali di due vittorie consecutive che l’hanno rilanciata in classifica.

Bottanuco per continuare a correre, Romano per tornare a vedere la luce. Il derby della sesta giornata d’andata del girone B della Serie B maschile interregionale di basket, in programma sabato 31 ottobre al palasport di Bottanuco (alle 18,30), è una sfida a due facce.

Il tris nel mirino

I neo promossi padroni di casa sono ottavi in classifica e arrivano alla sfida con i bassaioli dopo due vittorie consecutive, con Carrè e Virtus Padova, che ne hanno rilanciato il passo dopo le difficoltà iniziali.

Resta ai box il 29enne esterno Conte, ma per il resto il team dell’Isola è in salute e mira a centrare il terzo successo di fila.

Urge una reazione

Dalla parte opposta il 9 Care Romano Lombardo, decimo in classifica, sta attraversando un periodo negativo, testimoniato dalle ultime tre sconfitte di fila subite contro Montebelluna, Monfalcone e Pizzighettone dopo due vittorie iniziali contro Ospitaletto e Rovereto.

Bottanuco-Romano, un derby a due facce: le bergamasche cercano un sorriso
Il 9 Care Romano è in difficoltà: dopo tre sconfitte di fila il derby con Bottanuco è l’occasione per ripartire.

Per tornare a sorridere Romano deve ritrovare la miglior versione dei veterani Simone Tomasini e Mirko Turel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Basket
Sport
9 Care Romano
Bottanuco