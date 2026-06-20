Brasile, Ederson si gode l’esordio: «Felice di essere qui. Il Manchester? Tutto fatto»

«Sono felice di aver esordito al Mondiale, voglio godermelo sino in fondo. Il Manchester? È tutto fatto, ma ora penso solo alla Coppa del Mondo». Poco più di un quarto d’ora nel finale della partita contro Haiti ma Ederson non può che spalancare il sorriso. Il centrocampista dell’Atalanta, in predicato di lasciare Bergamo, si gode il debutto ai Mondiali col Brasile, nella partita vinta 3-0 dai verdeoro nella notte italiana di sabato 20 giugno a Filadelfia.

«Felice dell’esordio, voglio sfruttare il momento»

Dopo il criticato pareggio all’esordio col Marocco, la nazionale di Ancelotti aveva assoluta necessità di ripartire anche per non far salire la tensione nell’ambiente. Ma Ederson guarda avanti con fiducia e si concentra sul momento dopo la convocazione in extremis. «Sono partito senza pensarci due volte. Sono concentrato e contento di viver questa esperienza. Voglio sfruttare al massimo questo momento e vivere fino in fondo il Mondiale con il Brasile. Quando tutto sarà finito penserò a quello che dovrò fare per il futuro», ha detto il mediano nerazzurro.

La vittoria con Haiti restituisce serenità al Brasile ma Ederson sottolinea la necessità di mantenere alta la tensione. «Siamo scesi in campo con più pazienza come squadra e siamo riusciti a vincere. Ma non è cambiato molto: dobbiamo vincere anche la prossima partita e proveremo a farlo nello stesso modo. Ancelotti? Lui trasmette sempre grande fiducia».

«Tutto fatto col Manchester, ma penso alla nazionale»