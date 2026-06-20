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Sport / Bergamo Città Sabato 20 Giugno 2026

Brasile, Ederson si gode l’esordio: «Felice di essere qui. Il Manchester? Tutto fatto»

CALCIO. Nella notte italiana di sabato 20 giugno il centrocampista dell’Atalanta ha esordito ai Mondiali nel 3-0 dei verdeoro ad Haiti. «Sono arrivato in extremis, mi godo il momento. Ora vinciamo la prossima».

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Brasile, Ederson si gode l’esordio: «Felice di essere qui. Il Manchester? Tutto fatto»
Ederson, qui in un’amichevole con la nazionale, ha esordito ai Mondiali nella vittoria del Brasile contro Haiti. Il centrocampista dell’Atalanta è destinato al Manchester

«Sono felice di aver esordito al Mondiale, voglio godermelo sino in fondo. Il Manchester? È tutto fatto, ma ora penso solo alla Coppa del Mondo». Poco più di un quarto d’ora nel finale della partita contro Haiti ma Ederson non può che spalancare il sorriso. Il centrocampista dell’Atalanta, in predicato di lasciare Bergamo, si gode il debutto ai Mondiali col Brasile, nella partita vinta 3-0 dai verdeoro nella notte italiana di sabato 20 giugno a Filadelfia.

«Felice dell’esordio, voglio sfruttare il momento»

Dopo il criticato pareggio all’esordio col Marocco, la nazionale di Ancelotti aveva assoluta necessità di ripartire anche per non far salire la tensione nell’ambiente. Ma Ederson guarda avanti con fiducia e si concentra sul momento dopo la convocazione in extremis. «Sono partito senza pensarci due volte. Sono concentrato e contento di viver questa esperienza. Voglio sfruttare al massimo questo momento e vivere fino in fondo il Mondiale con il Brasile. Quando tutto sarà finito penserò a quello che dovrò fare per il futuro», ha detto il mediano nerazzurro.

La vittoria con Haiti restituisce serenità al Brasile ma Ederson sottolinea la necessità di mantenere alta la tensione. «Siamo scesi in campo con più pazienza come squadra e siamo riusciti a vincere. Ma non è cambiato molto: dobbiamo vincere anche la prossima partita e proveremo a farlo nello stesso modo. Ancelotti? Lui trasmette sempre grande fiducia».

«Tutto fatto col Manchester, ma penso alla nazionale»

E il futuro? Ederson prende tempo. «Il Manchester? Diciamo che è praticamente tutto fatto, ma ora devo pensare solo al Mondiale. Essere qui è qualcosa di speciale e voglio dare il massimo fino alla fine».

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