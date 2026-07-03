Camozzi vola in azzurro: sarà in vasca agli Europei di Parigi

Era nell’aria, ora è una certezza: Andrea Camozzi sarà in vasca agli Europei di nuoto a Parigi, dal 10 al 16 agosto. Per il 20enne di Albino, tesserato per i Carabinieri e l’Aniene Roma, è la prima convocazione con la nazionale maggiore e una chance colossale per compiere un ulteriore, forse definitivo, salto di qualità.