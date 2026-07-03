Camozzi vola in azzurro: sarà in vasca agli Europei di Parigi
NUOTO. Prima convocazione con la nazionale maggiore per il 20enne di Albino, reduce da un ottimo quinto posto nei 200 farfalla al Trofeo Settecolli. Andrea sarà in gara nelle batterie il 14 agosto. «L’obiettivo è la finale»Lettura meno di un minuto.
Era nell’aria, ora è una certezza: Andrea Camozzi sarà in vasca agli Europei di nuoto a Parigi, dal 10 al 16 agosto. Per il 20enne di Albino, tesserato per i Carabinieri e l’Aniene Roma, è la prima convocazione con la nazionale maggiore e una chance colossale per compiere un ulteriore, forse definitivo, salto di qualità.
Il trampolino dei Settecolli
Camozzi sarà in gara nei 200 farfalla, venerdì 14 nelle batterie, ed eventualmente sabato 15 per le finali. Andrea è reduce da un’ottima prova al Trofeo Settecolli a Roma, dove ha chiuso al quinto posto nei 200 farfalla, secondo italiano alle spalle del vincitore Federico Burdisso.
«Questa convocazione corona il lavoro di anni, sarò uno degli atleti più giovani, fianco a fianco con i miei idoli. L’obiettivo è qualificarmi per la finale», spiega il bergamasco.
I Giochi del Mediterraneo
Gli Europei non saranno l’unico appuntamento dell’estate agonistica di Camozzi. Sullo sfondo ci sono i Giochi del Mediterraneo, tra la fine di agosto e i primi di settembre. «Spero di poter puntare al podio».
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