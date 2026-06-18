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Sport / Bergamo Città Giovedì 18 Giugno 2026

Campionati di società: la Bergamo 59 maschile sogna il ritorno nella Serie A oro

ATLETICA. I giallorossi di scena a Mantova per le finali argento: è necessario entrare nelle prime quattro. La squadra femminile nelle finali bronzo.

Lettura meno di un minuto.
Campionati di società: la Bergamo 59 maschile sogna il ritorno nella Serie A oro
Erik Marek in maglia Atl. Bergamo 59 Oriocenter: gareggerà in prestito dall’Esercito
(Foto di Afb)

Bergamo

Sono in programma nel weekend le finali dei Campionati di società assoluti 2026. A provare a tornare nella categoria regina, la Serie A «oro», sarà la formazione maschile dell’Atl. Bergamo 59 Oriocenter, di scena a Modena nelle finali «argento». L’obiettivo, difficile ma non impossibile, è centrare uno dei quattro posti che valgono la promozione. Settimi dopo le qualificazioni, i giallorossi si presenteranno con il cavallo di ritorno Eric Marek (in prestito dall’Esercito), tra i meglio accreditati. Si aspettano punti anche da Alessandro Morotti (1.500 metri), Giovanni Carnelos (salto con l’asta), Simone Bonfanti (giavellotto) e il lanciatore Gioele Tengattini (peso e martello).

Campionati di società: la Bergamo 59 maschile sogna il ritorno nella Serie A oro
Chiara Minotti, da podio nei 100 ostacoli
(Foto di Afb)

Borgo Valbelluna (provincia di Belluno) sarà invece la sede delle finali «bronzo» che in gara vedranno la formazione femminile del club cittadino. Out Federica Curiazzi (marcia) e Olivia Alessandrini (mezzofondo), da podio sono Chiara Minotti (100 ostacoli) e la lanciatrice Megan Sorti (disco e peso); di scena sulla pedana del lungo l’azzurrina Alessandra Gelpi.

A Rieti, sede delle finali scudetto, ci saranno atleti Bg in forza a club extraprovinciali: con la Bracco di Milano la marciatrice Lidia Barcella, con la Nissolino di Roma la mezzofondista Arianna Algeri. Al maschile Mohamed Reda Chahboun (salto in lungo) e Hassane Fofana (110 ostacoli) gareggeranno per l’Unicusano di Livorno, mentre Abdelhakim Elliasmine (800) sarà di scena con l’Atl. Club di Alperia.

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