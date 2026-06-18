Campionati di società: la Bergamo 59 maschile sogna il ritorno nella Serie A oro
ATLETICA. I giallorossi di scena a Mantova per le finali argento: è necessario entrare nelle prime quattro. La squadra femminile nelle finali bronzo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Sono in programma nel weekend le finali dei Campionati di società assoluti 2026. A provare a tornare nella categoria regina, la Serie A «oro», sarà la formazione maschile dell’Atl. Bergamo 59 Oriocenter, di scena a Modena nelle finali «argento». L’obiettivo, difficile ma non impossibile, è centrare uno dei quattro posti che valgono la promozione. Settimi dopo le qualificazioni, i giallorossi si presenteranno con il cavallo di ritorno Eric Marek (in prestito dall’Esercito), tra i meglio accreditati. Si aspettano punti anche da Alessandro Morotti (1.500 metri), Giovanni Carnelos (salto con l’asta), Simone Bonfanti (giavellotto) e il lanciatore Gioele Tengattini (peso e martello).
Borgo Valbelluna (provincia di Belluno) sarà invece la sede delle finali «bronzo» che in gara vedranno la formazione femminile del club cittadino. Out Federica Curiazzi (marcia) e Olivia Alessandrini (mezzofondo), da podio sono Chiara Minotti (100 ostacoli) e la lanciatrice Megan Sorti (disco e peso); di scena sulla pedana del lungo l’azzurrina Alessandra Gelpi.
A Rieti, sede delle finali scudetto, ci saranno atleti Bg in forza a club extraprovinciali: con la Bracco di Milano la marciatrice Lidia Barcella, con la Nissolino di Roma la mezzofondista Arianna Algeri. Al maschile Mohamed Reda Chahboun (salto in lungo) e Hassane Fofana (110 ostacoli) gareggeranno per l’Unicusano di Livorno, mentre Abdelhakim Elliasmine (800) sarà di scena con l’Atl. Club di Alperia.
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