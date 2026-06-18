Campionati di società: la Bergamo 59 maschile sogna il ritorno nella Serie A oro

Sono in programma nel weekend le finali dei Campionati di società assoluti 2026. A provare a tornare nella categoria regina, la Serie A «oro», sarà la formazione maschile dell’Atl. Bergamo 59 Oriocenter, di scena a Modena nelle finali «argento». L’obiettivo, difficile ma non impossibile, è centrare uno dei quattro posti che valgono la promozione. Settimi dopo le qualificazioni, i giallorossi si presenteranno con il cavallo di ritorno Eric Marek (in prestito dall’Esercito), tra i meglio accreditati. Si aspettano punti anche da Alessandro Morotti (1.500 metri), Giovanni Carnelos (salto con l’asta), Simone Bonfanti (giavellotto) e il lanciatore Gioele Tengattini (peso e martello).

Chiara Minotti, da podio nei 100 ostacoli

(Foto di Afb) Borgo Valbelluna (provincia di Belluno) sarà invece la sede delle finali «bronzo» che in gara vedranno la formazione femminile del club cittadino. Out Federica Curiazzi (marcia) e Olivia Alessandrini (mezzofondo), da podio sono Chiara Minotti (100 ostacoli) e la lanciatrice Megan Sorti (disco e peso); di scena sulla pedana del lungo l’azzurrina Alessandra Gelpi.