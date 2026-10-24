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Sport / Bergamo Città Sabato 24 Ottobre 2026

Campionati italiani a cronometro, trionfo Milesi: il bergamasco si prende il titolo U23

CICLISMO. Sabato 24 ottobre a Piasco (Cuneo) il 22enne di Parre firma una prova d’autore: argento a Basso, bronzo a Frigo. Tra le Allieve argento con rimpianti per Nina Marinini, battuta per un pugno di secondi da Nicole Bracco.

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Campionati italiani a cronometro, trionfo Milesi: il bergamasco si prende il titolo U23
Nicolas Milesi in azione: il 22enne di Parre ha aggiunto una nuova tacca alla cintura dei sorrisi, dopo l’argento ai Mondiali e la crono delle Nazioni
(Foto di Guerin)

Milesi, trionfo centrato. Marinini, trionfo sfiorato. Bergamo altissima ai Campionati italiani a cronometro individuale a Piasco, in provincia di Cuneo. Sabato 24 ottobre il 22enne Nicolas Milesi si prende la maglia tricolore Under 23 con una prova di forza, che ne conferma la crescita dopo l’argento ai Mondiali di Montreal e la crono delle Nazioni in Francia.

«La giornata giusta»

In Piemonte il golden boy bergamasco della Ineos infligge 1’11” a Davide Basso, argento, e 1’19” a Davide Frigo, bronzo, dopo una gara senza affanni. «Contavo sulla maglia tricolore, la giornata era quella giusta», ha esultato a fine gara Milesi.

Quei tre secondi di troppo

L’urlo di gioia è rimasto in gola invece a Nina Marinini, battuta per tre secondi da Nicole Bracco nella prova Allieve. La 16enne di Endine si è confermata però in ascesa dopo una stagione da protagonista.

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