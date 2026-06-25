Campionati italiani, Ganna sette bellezze: vince la crono, Cattaneo al 3° posto
CICLISMO. Giovedì 25 giugno l’azzurro, specialista della gara contro il tempo, s’impone nella Vicoforte-Barolo davanti al ligure Giaimi, ex Team Giorgi. Mattia sul podio a 2’36”, nono Alessandro Romele, 15° Lorenzo Milesi.Lettura meno di un minuto.
Filippo Ganna settebellezze, ma Bergamo sorride un po’ con Mattia Cattaneo. Giovedì 25 giugno ai Campionati italiani di ciclismo il favoritissimo Ganna centra il settimo titolo tricolore nella cronometro da Vicoforte a Barolo, in Piemonte, 40,3 km alla media oraria di 50.745.
cattaneo sul podio, battuto anche..Pinotti
Alle spalle di Ganna ha chiuso a sorpresa il 21enne ligure Luca Giaimi (ex Team Giorgi da junior), 2° a 2’06”, e soprattutto il bergamasco Cattaneo, terzo a 2’36” dopo due secondi posti. Ganna batte a distanza un altro bergamasco, Marco Pinotti, vincitore della crono tricolore per sei volte. Sesto il baby d’oro Lorenzo Finn, brutta caduta per Edoardo Affini, costretto a ritirarsi dopo 6 km e ora in dubbio per il Tour de France.
Venerdì 26 la gara in linea
Non brillanti gli altri bergamaschi: nono Alessandro Romele, 15° Lorenzo Milesi, che sarà al via con gli altri orobici venerdì 26 nella gara in linea da Asti a Cuneo, 232,5 km con dislivello di 2500 metri.
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