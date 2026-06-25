Campionati italiani, Ganna sette bellezze: vince la crono, Cattaneo al 3° posto

cattaneo sul podio, battuto anche..Pinotti

Alle spalle di Ganna ha chiuso a sorpresa il 21enne ligure Luca Giaimi (ex Team Giorgi da junior), 2° a 2’06”, e soprattutto il bergamasco Cattaneo, terzo a 2’36” dopo due secondi posti. Ganna batte a distanza un altro bergamasco, Marco Pinotti, vincitore della crono tricolore per sei volte. Sesto il baby d’oro Lorenzo Finn, brutta caduta per Edoardo Affini, costretto a ritirarsi dopo 6 km e ora in dubbio per il Tour de France.