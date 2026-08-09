Capolavoro Valensin: spedisce Bergamo in cima al mondo. Oro da record nella 4x100

Capolavoro Valensin, Bergamo esulta in cima al mondo. Dal fiele al miele, dall’ottone all’oro il passo è breve, dura 100 metri e ha il sorriso felice di Elisa, campionessa e primatista mondiale Under 20 nella staffetta azzurra 4x100 mista a Eugene, negli Stati Uniti.

Frazionista da primato

Dopo l’amara eliminazione dalla finale dei 200, domenica 9 agosto la 19enne bergamasca per via dei nonni e base d’allenamento (prima al Putti, ora a Brusaporto) firma una delle più belle imprese dell’atletica italiana, seconda frazionista del quartetto lanciato da Fermin Gvan, consolidato da Francesco Pagliarini e spedito in orbita da Kelly Doualla per il conclusivo 41”21. Un lampo accecante che lascia alle spalle Gran Bretagna, Stati Uniti e Giamaica e vale il nuovo primato mondiale.

Kelly Doualla, Francesco Pagliarini, Fermin Galvan ed Elisa Valensin, campioni del mondo U20 nella 4x100 mista SPORTMEDIA/FIDAL

Il triplete in staffetta

«Oro e record del mondo...wow! Abbiamo dimostrato il nostro valore», ha gioito Valensin che aggiunge la perla più preziosa alla collezione dei trionfi fatta brillare dal titolo europeo Under 18 due anni fa e da quello continentale Juniores a Tampere l’anno scorso.