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Sport / Bergamo Città Giovedì 02 Luglio 2026

Cattaneo porta Bergamo al Tour: «Cerco la fortuna che è mancata l’anno scorso»

CICLISMO. Sabato 4 giugno a Barcellona parte la Grande Boucle. Per il 35enne di Alzano è la quarta partecipazione, dopo la caduta e il ritiro nel 2025. «Pogacar e Vingegaard davanti a tutti, ma occhi al nostro Lipowitz»

Lettura meno di un minuto.
Cattaneo porta Bergamo al Tour: «Cerco la fortuna che è mancata l’anno scorso»
Mattia Cattaneo, a destra, con la maglia della Red Bull sul podio della cronometro agli ultimi Campionati italiani: il 35enne bergamasco sarà in gara al Tour

C’è anche il ciclismo bergamasco al via dell’edizione numero 113 del Tour de France, che alzerà il sipario sabato 4 giugno da Barcellona. Sui pedali orobici spingerà Mattia Cattaneo, 35 anni, con la maglia della Red Bull e a servizio del capitano Remco Evenepoel.

A caccia di rivincite

Per Mattia è la quarta partecipazione alla Grande Boucle e avrà il sapore della rivincita dopo la caduta che l’ha costretto a lasciare la corsa l’anno scorso.

Al servizio di Evenepoel

«Si avvia una nuova avventura dopo il ritiro dell’anno scorso. In prima fila ci sono sempre quei due, Pogacar e Vingegaard, ma noi della Red Bull non staremo a guardare. Abbiamo due uomini di classifica, Remo e Florian Lipowitz che si è presentato lo scorso anno col terzo posto», sottolinea il corridore di Alzano.

E il ruolo di Mattia? «Dare il meglio per la squadra e avere quella fortuna mancata l’anno scorso».

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