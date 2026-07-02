Cattaneo porta Bergamo al Tour: «Cerco la fortuna che è mancata l’anno scorso»

A caccia di rivincite

Per Mattia è la quarta partecipazione alla Grande Boucle e avrà il sapore della rivincita dopo la caduta che l’ha costretto a lasciare la corsa l’anno scorso .

Al servizio di Evenepoel

«Si avvia una nuova avventura dopo il ritiro dell’anno scorso. In prima fila ci sono sempre quei due, Pogacar e Vingegaard, ma noi della Red Bull non staremo a guardare. Abbiamo due uomini di classifica, Remo e Florian Lipowitz che si è presentato lo scorso anno col terzo posto», sottolinea il corridore di Alzano.