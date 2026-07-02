Cattaneo porta Bergamo al Tour: «Cerco la fortuna che è mancata l’anno scorso»
CICLISMO. Sabato 4 giugno a Barcellona parte la Grande Boucle. Per il 35enne di Alzano è la quarta partecipazione, dopo la caduta e il ritiro nel 2025. «Pogacar e Vingegaard davanti a tutti, ma occhi al nostro Lipowitz»Lettura meno di un minuto.
C’è anche il ciclismo bergamasco al via dell’edizione numero 113 del Tour de France, che alzerà il sipario sabato 4 giugno da Barcellona. Sui pedali orobici spingerà Mattia Cattaneo, 35 anni, con la maglia della Red Bull e a servizio del capitano Remco Evenepoel.
A caccia di rivincite
Per Mattia è la quarta partecipazione alla Grande Boucle e avrà il sapore della rivincita dopo la caduta che l’ha costretto a lasciare la corsa l’anno scorso.
Al servizio di Evenepoel
«Si avvia una nuova avventura dopo il ritiro dell’anno scorso. In prima fila ci sono sempre quei due, Pogacar e Vingegaard, ma noi della Red Bull non staremo a guardare. Abbiamo due uomini di classifica, Remo e Florian Lipowitz che si è presentato lo scorso anno col terzo posto», sottolinea il corridore di Alzano.
E il ruolo di Mattia? «Dare il meglio per la squadra e avere quella fortuna mancata l’anno scorso».
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