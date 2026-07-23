CercaBergamo, hai indovinato il particolare misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde - Il video
IL GIOCO DELL’ESTATE. Queste due lettere dipinte su un muro sono l’indizio che porta al quiz della settima puntata nel nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Ecco la soluzione.Lettura 2 min.
Bergamo
Due semplici lettere, «LA», dipinte su un muro, erano il dettaglio da indovinare questa settimana nell’appuntamento della rubrica «CercaBergamo». Avete capito dove si trovano? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.
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