CercaBergamo, hai indovinato il particolare misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde - Il video

Due semplici lettere, «LA», dipinte su un muro, erano il dettaglio da indovinare questa settimana nell’appuntamento della rubrica «CercaBergamo». Avete capito dove si trovano? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.