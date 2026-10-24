Ciclismo, Milesi fa il grande salto. Nel 2027 professionista con gli americani di Ef

A meno di improbabili altri inserimenti Nicolas Milesi, 22 anni, la prossima stagione formerà con Mattia Cattaneo, Simone Gualdi, Simone Consonni, Lorenzo Milesi, Alessandro Romele, il gruppetto dei bergamaschi che rientrano in squadre World Tour. Venerdì 23 ottobre la conferma ufficiale del contratto triennale firmato con il team americano Ef Education-Easy Post.

«Verbalmente l’accordo l’avevamo raggiunto durante l’estate, conferma il neo professionista di Parre - abbiamo parlato del programma che ritengo soddisfacente e comunque in linea con le mi aspettative». Programma dunque abbozzato. «Certo, certo, la definizione è rimandata al momento opportuno in funzione della condizioni in cui ci si trova».

«Le classiche mi hanno sempre ispirato»

Nicolas si è immerso nella nuova, coinvolgente realtà e guarda inevitabilmente all’immediato futuro della carriera. «Quali gare mi piacerebbe correre? A parte il fatto che ancora mi devo adeguare a un salto di categoria tanto importante. Comunque le classiche mi hanno sempre ispirato come, ad esempio, la Parigi-Roubaix, la Milano-Sanremo, soprattutto la partecipazione a una grande corsa a tappe. Capisco, penso in grande, ma in considerazione della giovane età e la volontà di mettermi in gioco, queste emozioni spero proprio di provarle».

Gli esordi in mountain bike

Pensare che Nicolas proviene dalla mountain bike, da esordiente e allievo le prime soddisfazioni come la conquista del campionato italiano, terzo posto all’Europeo, vittorie di giornata, il tutto condiviso con l’amico preparatore ed ex corridore Diego Brasi che tuttora gli è al fianco. All’avvio della carriera un ruolo determinante l’ha pure avuto la squadra di casa, Mtb Parre, che gli ha aperto la strada al ciclismo.

Casuale il passaggio dalla mtb alla strada: «C’è stato un periodo - ricorda Milesi - in cui le gare fuori strada erano ridotte, per cui ho accettato l’invito della Ciclistica Trevigliese: con loro in due stagioni da junior, ho colto due terzi posti: ai Campionati italiani strada e crono».

La carriera di Milesi