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Sport / Bergamo Città Sabato 24 Ottobre 2026

Ciclismo, Milesi fa il grande salto. Nel 2027 professionista con gli americani di Ef

LA NOVITÀ. Ufficiale il passaggio di Nicolas con la squadra World Tour. «Speranze? Partecipare alle classiche e ai grandi giri».

Lettura 1 min.
Renato Fossani
Renato Fossani
Ciclismo, Milesi fa il grande salto. Nel 2027 professionista con gli americani di Ef
Nicolas Milesi, 22 anni di Parre, vittorioso sul traguardo del Gp di Poggiana 2026 foto rodella

Parre

A meno di improbabili altri inserimenti Nicolas Milesi, 22 anni, la prossima stagione formerà con Mattia Cattaneo, Simone Gualdi, Simone Consonni, Lorenzo Milesi, Alessandro Romele, il gruppetto dei bergamaschi che rientrano in squadre World Tour. Venerdì 23 ottobre la conferma ufficiale del contratto triennale firmato con il team americano Ef Education-Easy Post.

«Verbalmente l’accordo l’avevamo raggiunto durante l’estate, conferma il neo professionista di Parre - abbiamo parlato del programma che ritengo soddisfacente e comunque in linea con le mi aspettative». Programma dunque abbozzato. «Certo, certo, la definizione è rimandata al momento opportuno in funzione della condizioni in cui ci si trova».

«Le classiche mi hanno sempre ispirato»

Nicolas si è immerso nella nuova, coinvolgente realtà e guarda inevitabilmente all’immediato futuro della carriera. «Quali gare mi piacerebbe correre? A parte il fatto che ancora mi devo adeguare a un salto di categoria tanto importante. Comunque le classiche mi hanno sempre ispirato come, ad esempio, la Parigi-Roubaix, la Milano-Sanremo, soprattutto la partecipazione a una grande corsa a tappe. Capisco, penso in grande, ma in considerazione della giovane età e la volontà di mettermi in gioco, queste emozioni spero proprio di provarle».

Gli esordi in mountain bike

Pensare che Nicolas proviene dalla mountain bike, da esordiente e allievo le prime soddisfazioni come la conquista del campionato italiano, terzo posto all’Europeo, vittorie di giornata, il tutto condiviso con l’amico preparatore ed ex corridore Diego Brasi che tuttora gli è al fianco. All’avvio della carriera un ruolo determinante l’ha pure avuto la squadra di casa, Mtb Parre, che gli ha aperto la strada al ciclismo.

Casuale il passaggio dalla mtb alla strada: «C’è stato un periodo - ricorda Milesi - in cui le gare fuori strada erano ridotte, per cui ho accettato l’invito della Ciclistica Trevigliese: con loro in due stagioni da junior, ho colto due terzi posti: ai Campionati italiani strada e crono».

La carriera di Milesi

Ha pedalato per la Colpack, l’Arkea, quest’anno alla Ineos. Pur non disegnando la gare in linea, l’azzurro di Parre coltiva un feeling speciale con la prove contro il tempo. Argento (Under) al recente Mondiale di Montreal, oro nel 2022 ad Anadia (staffetta mista), qualche giorno fa ha regalato ai genitori Ambra e Giovanni, ai fratelli Filippo e Davide (6 anni ma pratica già mtb) la Coppa Chrono des Nations, in Francia, che fa bella mostra nel salotto di casa assieme a quelle conquistate, gare in linea, all’Olympia’s Tour e Poggiana. Oggi potrebbe allungare la serie delle affermazioni di prestigio a Piasco dove si assegna la maglia tricolore della crono Under 23. Da aggiungere al biglietto da visita da consegnare all’Ef Education.

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