Cinque mulini per tre: Benzoni, Ghisalberti e Parolini puntano gli Europei
ATLETICA. Domenica 22 novembre a San Vittore Olona (Mi) si corre la classicissima corsa campestre che mette in palio il pass per la kermesse continentale a Belgrado, il 13 dicembre. I bergamaschi cercano l’exploit.Lettura meno di un minuto.
Cinque Mulini e tre sognatori, e oltre il traguardo un regalo di Santa Lucia, gli Europei di Belgrado del 13 dicembre.
Biglietto per la Serbia
Domenica 22 novembre a San Vittore Olona (Milano) la più gloriosa corsa campestre italiana celebra l’edizione numero 94 mettendo in palio un biglietto per la kermesse continentale in Serbia, per la quale farà la selezione decisiva.
Le tre frecce orobiche
Gli occhi italiani saranno puntati su Yeman Crippa, brillante secondo alla maratona di New York, mentre il movimento bergamasco cerca segnali confortanti da Stefano Benzoni, Martina Ghisalberti e Sebastiano Parolini, le tre frecce orobiche a caccia di un exploit e di una maglia azzurra agli Europei. Benzoni sarà in gara nel cross lungo (8,2 km) tra i big del World Athletics Cross Country Tour Gold, mentre Ghisalberti sarà al via della sfida Juniores. Obiettivo conferma è la missione di Parolini nel cross corto (3 km) che ha firmato nelle ultime due edizioni.
Giovani speranze
Tra allievi e juniores cercano gloria Luca Palamini, Federico Demarchi e Gabriele Licini.
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