Biglietto per la Serbia

Le tre frecce orobiche

Gli occhi italiani saranno puntati su Yeman Crippa, brillante secondo alla maratona di New York, mentre il movimento bergamasco cerca segnali confortanti da Stefano Benzoni, Martina Ghisalberti e Sebastiano Parolini, le tre frecce orobiche a caccia di un exploit e di una maglia azzurra agli Europei. Benzoni sarà in gara nel cross lungo (8,2 km) tra i big del World Athletics Cross Country Tour Gold, mentre Ghisalberti sarà al via della sfida Juniores. Obiettivo conferma è la missione di Parolini nel cross corto (3 km) che ha firmato nelle ultime due edizioni.