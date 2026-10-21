Conference League, l’Atalanta di Sarri alla prova Ajax: «Serve continuità»

Del doppio confronto in Champions League di sei anni fa sono rimasti in quattro. L’infortunato Blind e il capitano Klaassen per l’Ajax, il portiere di riserva Sportiello e Pasalic per l’Atalanta. Ma il ritrovo del 22 ottobre alla Johan Cruijff Arena sei autunni – era il 6 dicembre 2020 – dopo il gol vittoria di Muriel, nella seconda giornata della League Phase di Conference League, ha un sapore diverso per le contendenti. Gli olandesi padroni di casa hanno 6 partite in più nelle gambe, di cui 6 nelle qualificazioni, con sole due sconfitte, col Psv in Eredivisie e l’Hajduk nel primo turno. I bergamaschi, col Milan, sono arrivati alla quarta battuta d’arresto dopo Juventus, Roma e Cagliari pareggiando una volta in 10 incontri, nei playoff con l’Hapoel Tel Aviv.

Un andamento altalenante da cui cercare un pronto riscatto bissando la vittoria di giovedì scorso a Bergamo col Pafos. «Il problema è la continuità all’interno della partita e tra una partita e l’altra, anche se ultimamente abbiamo 30-40 minuti buonissimi. Ma li alterniamo a momenti con grandi limiti», la premessa dell’allenatore Maurizio Sarri. Privo di Hien, Kessie, Kolasinac, Kossounou, Pompei, Raspadori, Scalvini e Sulemana, il tecnico nerazzurro ha in lista i giovani Sonzogni, Isoa alla prima convocazione, Idele che ha esordito 7 giorni fa, Levak e Bonanomi. Dietro, probabile panchina per il 2006 Obric visto col Milan per quasi l’intero incontro: «L’esperienza non porta centimetri in mezzo alla difesa, ma Zappacosta è un’opzione, è un grande esterno che comunque ha i movimenti giusti», prosegue Sarri. «Ma chi fa l’Europa e manda i giocatori nelle Nazionali è più o meno nella stessa situazione».

Il tecnico atalantino non fissa obiettivi: «Non so se sia una finale anticipata. Se ne parlassi adesso alla squadra, sarei poco credibile – obietta –. Prima bisogna entrare negli ottavi o nei playoff, che si eviterebbero con 13-14 punti. Il nome Ajax evoca un passato importante, blasone e successi. Dobbiamo uscire bene da questo ciclo di 6 partite. Noi in Conference League vogliamo fare parecchio bene».

Attesi 1.300 tifosi alla Johan Crujiff Arena