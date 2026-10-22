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Sport / Bergamo Città Giovedì 22 Ottobre 2026

Coppa del Mondo al via: nel gigante di Soelden in pista Ghisalberti e Della Vite

SCI ALPINO. Nel fine settimana scatta la stagione di Coppa del Mondo: sabato 24 ottobre il gigante femminile con Ilaria Ghisalberti (ma senza Sofia Goggia), domenica 25 quello maschile con Filippo Della Vite.

Lettura meno di un minuto.
Coppa del Mondo al via: nel gigante di Soelden in pista Ghisalberti e Della Vite
Ilaria Ghisalberti
(Foto di Trovati/Pentaphoto)

Come da tradizione consolidata, nell’ultimo fine settimana di ottobre la Coppa del Mondo di sci alpino parte dal ghiacciaio di Soelden con due giganti. Si comincia sabato 24 ottobre con la prova femminile, seguita il giorno successivo da quella maschile. Bergamo sarà rappresentata in entrambe le prove, anche se in Austria non ci sarà la punta di diamante orobica Sofia Goggia, non ancora pronta dopo il problema che ha frenato la sua preparazione a fine settembre (infezione virale mentre si stava allenando in Argentina). La fuoriclasse orobica dovrebbe debuttare a fine novembre in gigante a Killington, negli Stati Uniti.

I due bergamaschi per la riscossa

Coppa del Mondo al via: nel gigante di Soelden in pista Ghisalberti e Della Vite
Filippo Della Vite

A Soelden saranno invece in pista Ilaria Ghisalberti e Filippo Della Vite, entrambi a caccia di rivincite per vari motivi: il 25enne di Ponteranica è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative (nonostante l’oro mondiale del team event), mentre la 26enne di Zogno vuole far cambiare idea a chi ha deciso di escluderla da gruppo dalle nazionali fisse di Coppa del Mondo. Per l’«opening» di Soelden programma in fotocopia per le donne al sabato e gli uomini alla domenica: prima manche alle 10, seconda alle 13.

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