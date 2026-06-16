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Sport / Pianura Martedì 16 Giugno 2026

Cretti d’oro, Testa d’argento: bravi i bergamaschi ai Campionati europei

PARACICLISMO E HANDBIKE. Entrambe le medaglie in volata: la 30enne di Costa Volpino la vince, il 29enne di Grassobbio la perde con Doplihar.

Lettura meno di un minuto.
Cretti d’oro, Testa d’argento: bravi i bergamaschi ai Campionati europei
La volata della handbike MH3 agli Europei di Maniago e Montereale Valcellina: secondo posto per Mirko Testa, in divisa azzurra

Negli ultimi Campionati europei di paraciclismo e handbike, che si sono tenuti a Maniago e Montereale Valcellina (Pordenone) l’Italia ha dominato, chiudendo al primo posto nel medagliere con ben 10 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Due di queste medaglie hanno preso la strada in direzione Bergamo: Claudia Cretti ha indossato la maglia di campionessa nella prova in linea categoria WC5, Mirko Testa è giunto secondo sempre in linea ma nell’handbike MH3.

Cretti batte Newark

La 30enne di Costa Volpino, eccellente velocista, nella volata ha bruciato l’inglese Rebecca Newark; nello sprint successivo, quello per il bronzo, l’altra britannica Crystal Lane-Wright ha superato la polacca Anna Harkowska.

Testa: «Trasferta ottima»

Volata che invece non è invece stata amica di Mirko Testa: nell’handbike MH3 si è dovuto arrendere sul filo di lana allo sloveno Anej Doplihar; il 29enne di Grassobbio ha preceduto d’un soffio lo svizzero Micha Wafler. Il portacolori delle Fiamme Oro ha completato la trasferta friulana con il bronzo nel Team Event. «Me la sono giocata fino alla fine ma per un pelo ha vinto Anej: ancora una prestazione soddisfacente e trasferta ottima», l’analisi di Testa.

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