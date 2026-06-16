Cretti d’oro, Testa d’argento: bravi i bergamaschi ai Campionati europei

Negli ultimi Campionati europei di paraciclismo e handbike, che si sono tenuti a Maniago e Montereale Valcellina (Pordenone) l’Italia ha dominato, chiudendo al primo posto nel medagliere con ben 10 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Due di queste medaglie hanno preso la strada in direzione Bergamo: Claudia Cretti ha indossato la maglia di campionessa nella prova in linea categoria WC5, Mirko Testa è giunto secondo sempre in linea ma nell’handbike MH3.