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Sport / Bergamo Città Sabato 10 Ottobre 2026

Da Bergamo a Como: il francese Paul Seixas vince il Giro di Lombardia

CICLISMO. Il francese ha staccato i rivali sulla salita di Civiglio, a circa 15 chilometri dal traguardo. Secondo Mas, terzo Ciccone.

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Redazione Web
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Da Bergamo a Como: il francese Paul Seixas vince il Giro di Lombardia
La partenza da Bergamo del Giro di Lombardia

Paul Seixas vince la 120esima edizione del Giro di Lombardia. La stella francese, 20 anni compiuti a fine settembre, centra il suo primo successo in una classica Monumento: il più giovane al via diventa il più giovane ad aver vinto la «classica delle foglie morte», partita da Bergamo nella mattinata di sabato 10 ottobre.

La definitiva consacrazione per Seixas, che sulla salita di Civiglio, a circa 15 chilometri dal traguardo, ha rotto gli indugi mettendosi in testa al gruppo dei favoriti, alzando il ritmo fino a staccare uno ad uno i rivali: Evenepoel, Ciccone, Del Toro, Pidcock, Mas. Nessuno è riuscito a tenere il passo del francese e la corsa è esplosa.

Ciccone e Mas si sono lanciati all’inseguimento, arrivando a 30 secondi dal francese ai piedi dell’ultima salita a San Fermo della Battaglia. Ma il vantaggio di Seixas è solo aumentato, fino all’arrivo solitario sul lungolago di Como. Secondo Mas, terzo Ciccone.

La festa a Bergamo

Nella mattinata, una folla festante ha accolto i ciclisti arrivati nel centro di Bergamo per la partenza della corsa. Tanta gente a caccia di foto e autografi prima del via, arrivato dopo cinque minuti di protesta degli atleti, che hanno chiesto più sicurezza lungo il percorso.

Il Giro di Lombardia parte da Bergamo

Afb

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