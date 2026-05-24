Delusione Orobica: ko in finale con il Moncalieri, niente promozione in Serie B

Lacrime Orobica Calcio Bergamo: in Serie B va il Moncalieri. È questo il verdetto della finale del campionato di Serie C femminile, che si è svolta a Roma. Si ferma dunque all’ultimo respiro il grande sogno delle bergamasche di Marianna Marini, che speravano di risalire dopo un solo anno di purgatorio. Finisce 1-0 per le piemontesi, che colpiscono dopo 25 minuti: grande azione della capitana piemontese Gueli sulla sinistra e cross vincente per Repetti, che batte Demarchi. L’Orobica ci prova, e la grande occasione per il pareggio arriva su un corner di Giorgia De Vecchis all’ultimo minuto, che ha trovato pronta l’estremo difensore Milone, tra i migliori in campo.