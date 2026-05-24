Delusione Orobica: ko in finale con il Moncalieri, niente promozione in Serie B
CALCIO FEMMINILE. Nella finale di Serie C, a Roma, le piemontesi vincono 1-0. Il club bergamasco: «Orgogliosi per la prestazione e l’annata».Lettura meno di un minuto.
Lacrime Orobica Calcio Bergamo: in Serie B va il Moncalieri. È questo il verdetto della finale del campionato di Serie C femminile, che si è svolta a Roma. Si ferma dunque all’ultimo respiro il grande sogno delle bergamasche di Marianna Marini, che speravano di risalire dopo un solo anno di purgatorio. Finisce 1-0 per le piemontesi, che colpiscono dopo 25 minuti: grande azione della capitana piemontese Gueli sulla sinistra e cross vincente per Repetti, che batte Demarchi. L’Orobica ci prova, e la grande occasione per il pareggio arriva su un corner di Giorgia De Vecchis all’ultimo minuto, che ha trovato pronta l’estremo difensore Milone, tra i migliori in campo.
«Onorata la maglia»
Termina con tanta amarezza, ma con la soddisfazione di un campionato da protagonista: «Non il risultato che sognavamo, ma l’orgoglio per prestazione e annata stupenda resta immenso. Grazie alle giocatrici, allo staff e a tutto il settore giovanile per aver lottato fino all’ultimo e per aver onorato, ancora una volta, questa maglia e questi colori», si legge sui canali social del club.
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