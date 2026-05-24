Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Domenica 24 Maggio 2026

Delusione Orobica: ko in finale con il Moncalieri, niente promozione in Serie B

CALCIO FEMMINILE. Nella finale di Serie C, a Roma, le piemontesi vincono 1-0. Il club bergamasco: «Orgogliosi per la prestazione e l’annata».

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Delusione Orobica: ko in finale con il Moncalieri, niente promozione in Serie B
L’Orobica Calcio Bergamo fotografata prima della finale: bergamasche sconfitte dal Moncalieri

Lacrime Orobica Calcio Bergamo: in Serie B va il Moncalieri. È questo il verdetto della finale del campionato di Serie C femminile, che si è svolta a Roma. Si ferma dunque all’ultimo respiro il grande sogno delle bergamasche di Marianna Marini, che speravano di risalire dopo un solo anno di purgatorio. Finisce 1-0 per le piemontesi, che colpiscono dopo 25 minuti: grande azione della capitana piemontese Gueli sulla sinistra e cross vincente per Repetti, che batte Demarchi. L’Orobica ci prova, e la grande occasione per il pareggio arriva su un corner di Giorgia De Vecchis all’ultimo minuto, che ha trovato pronta l’estremo difensore Milone, tra i migliori in campo.

«Onorata la maglia»

Termina con tanta amarezza, ma con la soddisfazione di un campionato da protagonista: «Non il risultato che sognavamo, ma l’orgoglio per prestazione e annata stupenda resta immenso. Grazie alle giocatrici, allo staff e a tutto il settore giovanile per aver lottato fino all’ultimo e per aver onorato, ancora una volta, questa maglia e questi colori», si legge sui canali social del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Giorgia De Vecchis
Marianna Marini
Orobica Calcio Bergamo