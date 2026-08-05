Djimsiti verso la Saudi League, contatti tra Atalanta e Al-Diriyah

Berat Djimsiti può lasciare l’Atalanta in questa sessione di calciomercato. Il capitano della Nazionale albanese, 33 anni, è al centro di trattative con l’Al-Diriyah, club dell’Arabia Saudita che disputa la Saudi League. Il giocatore, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha espresso la volontà di accettare l’offerta di un biennale. Tesserato dai bergamaschi nel gennaio 2016, dopo essersi svincolato dallo Zurigo, società della sua città di nascita, in otto stagioni e mezza il difensore centrale ha disputato 334 partite in nerazzurro; 11 le reti realizzate. Dopo la prima mezza stagione era stato prestato all’Avellino in B e al Benevento. Il costo dell’operazione è di 3 milioni di euro.