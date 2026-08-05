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Sport / Bergamo Città Mercoledì 05 Agosto 2026

Djimsiti verso la Saudi League, contatti tra Atalanta e Al-Diriyah

IL CALCIOMERCATO. Il difensore pronto ad accettare un biennale, operazione da 3 milioni di euro.

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Djimsiti verso la Saudi League, contatti tra Atalanta e Al-Diriyah
Berat Djimsiti può lasciare l’Atalanta

Berat Djimsiti può lasciare l’Atalanta in questa sessione di calciomercato. Il capitano della Nazionale albanese, 33 anni, è al centro di trattative con l’Al-Diriyah, club dell’Arabia Saudita che disputa la Saudi League. Il giocatore, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha espresso la volontà di accettare l’offerta di un biennale. Tesserato dai bergamaschi nel gennaio 2016, dopo essersi svincolato dallo Zurigo, società della sua città di nascita, in otto stagioni e mezza il difensore centrale ha disputato 334 partite in nerazzurro; 11 le reti realizzate. Dopo la prima mezza stagione era stato prestato all’Avellino in B e al Benevento. Il costo dell’operazione è di 3 milioni di euro.

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