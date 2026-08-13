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Sport / Bergamo Città Giovedì 13 Agosto 2026

Europei di atletica: Dezza vola in semifinale dei 200 con il miglior tempo

IL DEBUTTANTE. Agli Europei di atletica di Birmingham Filippo Dezza è il migliore delle batterie dei 200 e si qualifica per le semifinali in programma nella serata di giovedì 13 agosto. Con un look originale «firmato» da Tamberi.

Lettura 1 min.
Europei di atletica: Dezza vola in semifinale dei 200 con il miglior tempo
Filippo Dezza dopo il «servizio» di Gianmarco Tamberi
(Foto di Grana/Fidal)

Ex calciatore e ora rivelazione azzurra in pista sui 200 metri agli Europei di atletica di Birmingham: è Filippo Dezza, ultimo arrivato nel team Italia che giovedì 13 agosto ha vinto in 20”60 la sua batteria dei 200, qualificandosi alla semifinale in programma in serata con il miglior tempo della mattinata. Basterebbe questo per diventare uno dei personaggi più interessanti della spedizione tricolore, ma il capitano azzurro Gianmarco Tamberi ci ha «messo le mani», nel vero senso della parola, per dare una inaspettata notorietà al quasi 21enne di Brembate. Gimbo gli ha tagliato i capelli con una appariscente «X» al centro della testa. Il «taglio delle matricole» fa parte del rituale di ingresso nel gruppo della Nazionale. Normalmente, il capitano si limita ad una piccola ciocca ma sembrerebbe che Tamberi si sia un po’ lasciato andare.

Dezza si è presentato con il «taglio delle matricole» fatto da Gimbo Tamberi: una appariscente «X» al centro della testa

Dezza, dal suo canto, è sceso in pista senza curarsi molto del look, che invece ha incuriosito tifosi e colleghi, e si è concentrato sulla gara. «Gli ho detto di fare quel che voleva - ha raccontato a Sky a fine gara - . Era la prima e volevo godermela. Appena arrivo in hotel ci sarà la seconda parte... Io volevo», ha concluso lasciando intendere che ora si raserà i capelli a zero.

Ma capelli a parte, quel che più conta è ciò che ha fatto in pista, con una buona fase sul lanciata sul rettilineo e il miglior tempo del mattino, anche se i risultati sono stati condizionati dalle raffiche di vento (-0,4 per il bergamasco, molto di più per altri come l’altro azzurro Edoardo Longobardi che si è qualificato con 20”91 e vento -3,4). Ora appuntamento alle 21,05 (ora italiana) di giovedì 13 agosto per le semifinali, sognando la sfide per le medaglie di venerdì 14.

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