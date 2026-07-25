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Sport / Bergamo Città Sabato 25 Luglio 2026

Europei giovanili, Epis continua a brillare: bronzo dorato in Romania

MOUNTAIN BIKE. Sabato 25 luglio la giovane stella di Albino chiude al terzo posto tra le Girls 13 nella prova di cross country (Xco) a 20” dall’argento. Nami si conferma dopo i successi tricolori

Lettura meno di un minuto.
Europei giovanili, Epis continua a brillare: bronzo dorato in Romania
Nami Epis, a destra, sul podio dei Campionati europei giovanili di mountain bike in Romania: la talentuosa atleta di Albino si conferma ad alti livelli
(Foto di Fci)

Dominatrice in Italia e ora stella europea. Dopo i successi tricolori nello short track e nell’Eliminator, sabato 25 luglio Nami Epis sale sul podio degli Europei giovanili di mountain bike a Cheile Grădiștei, in Romania, conquistando il terzo posto nella categoria Girls 13, cross country (Xco).

Nami a 20”dall’argento

La golden girl di Albino ha chiuso a 1’37” dalla ceca Pavlina Kejzlarova, vincitrice della gara davanti alla svizzera Elin Sanna Plattner, staccata di 1’19”.

Boys 14, Orisio 12°

Nei Boys 14 12° posto per il bergamasco della Ghisalbese Nicolò Orisio, già d’argento nel Team Relay.

Domenica 26 gran finale della kermesse continentale con le gare degli Allievi.

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