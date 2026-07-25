Europei giovanili, Epis continua a brillare: bronzo dorato in Romania
MOUNTAIN BIKE. Sabato 25 luglio la giovane stella di Albino chiude al terzo posto tra le Girls 13 nella prova di cross country (Xco) a 20” dall’argento. Nami si conferma dopo i successi tricoloriLettura meno di un minuto.
Dominatrice in Italia e ora stella europea. Dopo i successi tricolori nello short track e nell’Eliminator, sabato 25 luglio Nami Epis sale sul podio degli Europei giovanili di mountain bike a Cheile Grădiștei, in Romania, conquistando il terzo posto nella categoria Girls 13, cross country (Xco).
Nami a 20”dall’argento
La golden girl di Albino ha chiuso a 1’37” dalla ceca Pavlina Kejzlarova, vincitrice della gara davanti alla svizzera Elin Sanna Plattner, staccata di 1’19”.
Boys 14, Orisio 12°
Nei Boys 14 12° posto per il bergamasco della Ghisalbese Nicolò Orisio, già d’argento nel Team Relay.
Domenica 26 gran finale della kermesse continentale con le gare degli Allievi.
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