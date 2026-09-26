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Sport / Bergamo Città Sabato 26 Settembre 2026

Farioli trova la nota giusta a Cremona: è terzo nel Mondiale Supersport

MOTOCICLISMO. Sabato 26 settembre in gara1 il 21enne di Albano conquista il primo podio della carriera nel campionato iridato di categoria. Superbike, Locatelli settimo, male il team Barni: Montella cade, Bautista 10°.

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Farioli trova la nota giusta a Cremona: è terzo nel Mondiale Supersport
Filippo Farioli (7) in azione sabato 26 settembre a Cremona in gara1: per il 21enne di Albano Sant’Alessandro è il primo vero acuto della carriera in Supersport.

Cremona risuona dolce per Filippo Farioli. Sabato 26 settembre il 21enne pilota di Albano non stecca nella città dei violini e conquista il primo podio della carriera nel Mondiale di Supersport, chiudendo terzo in gara1 alle spalle degli spagnoli Jeremy Alcoba e Albert Arenas.

«Felice per me e per il team»

Scattato dalla terza casella della prima fila, Farioli è stato anche al 2° posto provvisorio prima della bandiera rossa che ha rimescolato le carte e prima d’innescare una bagarre con Arenas nel finale che ha visto prevalere lo spagnolo. «È stata una gara molto difficile, sono molto felice per me e per il team», ha commentato Filippo che torna sul podio a distanza di 4 anni dal 2° posto nel Mondiale JuniorGp. Domenica 27, in gara2 (alle 14), Farioli partirà dalla seconda fila.

Superbike, Locatelli sorride

Sotto il Torrazzo sorride anche Andrea Locatelli (Yamaha), settimo in gara1 nel Mondiale Superbike. Il selvinese chiude a 6,372 dal vincitore Iker Lecuona dopo essere partito dal 15° posto in griglia.«Dopo la caduta a fine qualifiche il team ha modificato alcuni settaggi e la moto mi ha dato fiducia, così ho potuto spingere forte», ha commentato Locatelli.

Amara invece la giornata dei piloti del team Barni Spark Racing di Calvenzano. Yari Montella è caduto al primo e all’ottavo giro, mentre Alvaro Bautista ha chiuso 10° a 27,677 secondi. Montella resta terzo nella classifica generale con 247 punti.

Domenica 27 Superpole (11,10) e gara2 (15,30).

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