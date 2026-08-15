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Sport / Bergamo Città Sabato 15 Agosto 2026

Fubal atto terzo, siete pronti? Divertimento, premi e tante novità giocando con l’Atalanta

CON L’ECO. L’ormai tradizionale appuntamento riservato ai lettori de L’Eco di Bergamo torna con l’andata dei playoff di Conference League, giovedì 20 agosto. Partecipare è semplice, ecco come fare.

Lettura 2 min.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
Fubal atto terzo, siete pronti? Divertimento, premi e tante novità giocando con l’Atalanta
La terza edizione di Fubal prenderà il via giovedì 20 agosto con la gara di andata dei playoff di Conference

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per l’avvio della terza edizione di Fubal, il concorso totalmente gratuito che permette ai lettori de L’Eco di Bergamo di mettersi in gioco con i loro pronostici sulle partite disputate dall’Atalanta in ogni competizione nel corso della stagione 2026/27. In palio ci sono un sacco di premi abbinati a diverse classifiche, e si vince durante tutto l’arco della stagione.

Quest’anno – ma è solo una delle novità, ve le racconteremo tutte nel dettaglio con un focus dedicato nei prossimi giorni –, il gioco parte in corrispondenza della prima gara ufficiale della stagione 2026/27: si inizia già col botto, visto che giovedì 20 agosto, alla New Balance Arena, andrà in scena l’andata dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv.

Se avete già un account legato al sito del giornale, potete accedere ancor più velocemente inserendo direttamente quelle credenziali

Ecco come si gioca

Ma come si partecipa? Per giocare è necessario registrarsi su fubal.ecodibergamo.it, ma è semplicissimo: è sufficiente inserire un indirizzo e-mail e una password e scegliere un nickname, dopodiché potrete iniziare a pronosticare. Se avete già un account legato al sito del giornale, potete accedere ancor più velocemente inserendo direttamente quelle credenziali.

Giocare è semplicissimo: dovrete semplicemente inserire l’esito - espresso in vittoria, pareggio o sconfitta –, il risultato esatto, i marcatori – da quest’anno c’è anche l’opzione «nessun marcatore», ma è un’altre delle novità di cui vi parleremo prossimamente –, il migliore in campo, decretato dalle pagelle del giornale pubblicate il giorno successivo alla gara e il numero di cartellini gialli estratti nei confronti dei nerazzurri in campo e in panchina, mister Maurizio Sarri compreso.

Il concorso non vuole essere inteso come una scommessa sportiva e quindi è possibile optare anche per delle giocate disgiunte tra loro: per esempio, potete decidere che la partita può finire in parità, inserire un risultato esatto di 2-1 in favore dell’Atalanta e via dicendo.

I premi in palio

I premi sono tantissimi: in palio ci sono dei biglietti per assistere alle gare dal pitch view della New Balance Arena, maglie autografate, palloni firmati dalla squadra, ingressi per fare il tour dello stadio e buoni spesa da utilizzare alla Ovet, in ipermercati o ristoranti della provincia.
In questa edizione non ci sono più la classifica generale e le tre speciali, ma potete puntare ai podi delle graduatorie di andata e ritorno – due classifiche separate, il primo periodo va dal 20 agosto al 10 gennaio e il secondo arriva fino al 5 giugno –, e delle classifiche mensili.

In più, un’altra novità che spiegheremo prossimamente nel dettaglio, ci sarà un campionato – sempre diviso tra andata e ritorno –, in cui a sfidarsi saranno le leghe, quindi iniziate ad avvisare parenti, amici e colleghi.

Partecipare a Fubal è semplicissimo, divertente ed è anche un modo diverso di accompagnare la squadra in una stagione che si preannuncia lunga e ricca di impegni, tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. I premi in palio sono tantissimi e il divertimento è assicurato: non vi resta altro che registrarvi e iniziare a fare il vostro pronostico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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