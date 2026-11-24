L’Atalanta è tornata in campo dopo la sosta per le nazionali: 4-4 con l’Inter e ora mancano solo due gare al termine della classifica mensile di novembre di Fubal, quella di giovedì con il Borac, in Conference League, e quella di lunedì prossimo con il Lecce in Serie A. Se volete fare il vostro pronostico, vi basta registrarvi su fubal.ecodibergamo.it, è semplice e gratuito. Settimana scorsa sono stati premiati i vincitori di ottobre.

«Avevo già partecipato nelle scorse edizioni, ma non avevo mai vinto, sono felice - commenta Norma Offredi di Almenno San Salvatore, prima nella graduatoria mensile di ottobre e vincitrice di due posti in pitch view da cui assistere al match con il Genoa -. Ogni tanto chiedo un consiglio a mio figlio ed è stato lui a fare la differenza con la Fiorentina, nell’ultima del mese: ho ottenuto dieci punti e vinto».

Secondo Stefano Caironi di Ponteranica, che si è aggiudicato la maglia di Carnesecchi autografata: «Con il Frosinone avevo pronosticato Scamacca marcatore, poi ho avuto la tentazione di cambiarlo con Krstovic, ma non l’ho fatto, e proprio lui ha segnato una doppietta. Se non pronostico seguendo il cuore imbrocco i risultati, ma sono fiducioso per questa stagione».

«Io non guardo mai la formazione per decidere. Seguo le sensazioni, ogni tanto chiedo a mia moglie - racconta Marco Visini di Villa d’Ogna, terzo e vincitore di un pallone firmato dalla squadra -. È difficile però azzeccare i pronostici: nel calcio non c’è niente di esatto, possono sempre esserci delle sorprese».

Le classifiche

A due gare dal termine, la graduatoria mensile è apertissima. Fabio Breviario ottiene cinque punti con l’Inter ed è primo in solitaria a 23. Simona Bonalumi, fino alla scorsa gara in testa appaiata a Fabio, rimane ferma a 18 e si fa raggiungere da Alma Seghezzi, Veronica Spreafico e Denise Rota. Seguono poi, a quota 17, Davide Barcella e Oliviero Mologni. Giuseppe Frazzini, con 16 punti, anticipa cinque partecipanti a quota 15 e quindi sono in tredici a puntare al podio nel giro di otto punti.

Nella graduatoria d’andata, Claudio Lubrina stacca Giuseppe Campana e ora è in vetta solitaria: 66 punti contro 64. Seguono Giuseppe Vavassori a 62 e Marco Personeni a 61. Nell’andata del campionato tra leghe, mantiene sempre la vetta Bremp-Bg con 139 punti.

I pronostici dei lettori