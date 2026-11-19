Gazzetta Sports Awards, a ChorusLife la festa dei campioni dello sport
L’EVENTO. La dodicesima edizione dei Gazzetta Sports Awards si terrà il 15 dicembre alla ChorusLife Arena. La cerimonia sarà trasmessa su La7 e Gazzetta.it.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Sarà Bergamo a ospitare la dodicesima edizione dei Gazzetta Sports Awards, i riconoscimenti istituiti nel 2015 dalla Gazzetta dello Sport per celebrare i protagonisti e le imprese dell’anno sportivo. L’appuntamento è per martedì 15 dicembre alla ChorusLife Arena, che accoglierà atleti, rappresentanti delle istituzioni sportive e ospiti del mondo dello sport.
Gazzetta Sports Awards a Bergamo: la cerimonia del 15 dicembre
La manifestazione, che negli anni ha premiato campioni di numerose discipline, dal calcio al tennis, dalla pallavolo agli sport invernali, approda per la prima volta a ChorusLife. L’edizione 2026 avrà anche un valore simbolico: chiuderà le celebrazioni per i 130 anni della Gazzetta dello Sport. La serata sarà trasmessa in televisione su La7 e in streaming su Gazzetta.it. Il programma dettagliato e i nomi degli atleti premiati saranno annunciati nelle prossime settimane.
ChorusLife Arena, un evento di rilievo nazionale
«Ospitare i Gazzetta Sports Awards rappresenta un’opportunità di grande rilievo per ChorusLife e per Bergamo», sottolinea Fabio Bosatelli, azionista di ChorusLife e presidente di Polifin e Gewiss. L’obiettivo, spiega Bosatelli, è consolidare il ruolo dello smart district come sede di eventi di richiamo nazionale e internazionale, contribuendo all’attrattività del territorio.
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