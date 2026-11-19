Sarà Bergamo a ospitare la dodicesima edizione dei Gazzetta Sports Awards, i riconoscimenti istituiti nel 2015 dalla Gazzetta dello Sport per celebrare i protagonisti e le imprese dell’anno sportivo. L’appuntamento è per martedì 15 dicembre alla ChorusLife Arena, che accoglierà atleti, rappresentanti delle istituzioni sportive e ospiti del mondo dello sport.

Gazzetta Sports Awards a Bergamo: la cerimonia del 15 dicembre

La manifestazione, che negli anni ha premiato campioni di numerose discipline, dal calcio al tennis, dalla pallavolo agli sport invernali, approda per la prima volta a ChorusLife. L’edizione 2026 avrà anche un valore simbolico: chiuderà le celebrazioni per i 130 anni della Gazzetta dello Sport. La serata sarà trasmessa in televisione su La7 e in streaming su Gazzetta.it. Il programma dettagliato e i nomi degli atleti premiati saranno annunciati nelle prossime settimane.

ChorusLife Arena, un evento di rilievo nazionale