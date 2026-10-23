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Sport / Bergamo Città Venerdì 23 Ottobre 2026

Ginnastica artistica: Abbadini 13° al mondo nel concorso generale

MONDIALI A ROTTERDAM. Il bergamasco Yumin Abbadini ha chiuso al 13° posto la finale del concorso generale della rassegna iridata di ginnastica artistica. E domenica sarà in pedana nella final eight alla sbarra.

Lettura meno di un minuto.
Ginnastica artistica: Abbadini 13° al mondo nel concorso generale
Yumin Abbadini, 25 anni di Ranica
(Foto di Ferraro/Fgi)

Nella finale del concorso generale dei Mondiali di ginnastica artistica disputata giovedì 22 ottobre a Rotterdam, Yumin Abbadini ha confermato il 13° posto delle qualifiche. Unico azzurro in gara, il 25enne di Ranica ha provato a scalare la classifica rischiando un impegnativo salto Pegan, ma è caduto lasciando sul campo punti preziosi, anche se poi ha concluso bene l’esercizio totalizzando un punteggio di 12.333. L’errore non lo ha però condizionato e negli esercizi successivi si è ben comportato confermando il 13° posto con un punteggio di 79.632, grazie ai parziali totalizzati con anelli (12.700), volteggio (13.400), parallele pari (13.333), corpo libero (13.776) e cavallo con maniglie (14.100). La gara è stata vinta dal grande favorito, il giapponese Daiki Hashimoto (oro con 85.998) davanti al cinese Haonan Yang (argento con 84.199) e al britannico Joe Fraser (bronzo con 83.531).

Domenica la finale alla sbarra

Per Abbadini i Mondiali di Rotterdam non sono però finiti: domenica 25 ottobre tornerà infatti sulla pedana della Ahoy arena di Rotterdam per la finale a otto della sbarra: l’aviere orobico ha strappato un pass per l’atto decisivo con l’ottavo punteggio ( 14.166).

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