Ginnastica artistica: Abbadini 13° al mondo nel concorso generale

Nella finale del concorso generale dei Mondiali di ginnastica artistica disputata giovedì 22 ottobre a Rotterdam, Yumin Abbadini ha confermato il 13° posto delle qualifiche. Unico azzurro in gara, il 25enne di Ranica ha provato a scalare la classifica rischiando un impegnativo salto Pegan, ma è caduto lasciando sul campo punti preziosi, anche se poi ha concluso bene l’esercizio totalizzando un punteggio di 12.333. L’errore non lo ha però condizionato e negli esercizi successivi si è ben comportato confermando il 13° posto con un punteggio di 79.632, grazie ai parziali totalizzati con anelli (12.700), volteggio (13.400), parallele pari (13.333), corpo libero (13.776) e cavallo con maniglie (14.100). La gara è stata vinta dal grande favorito, il giapponese Daiki Hashimoto (oro con 85.998) davanti al cinese Haonan Yang (argento con 84.199) e al britannico Joe Fraser (bronzo con 83.531).