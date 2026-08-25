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Sport / Bergamo Città Martedì 25 Agosto 2026

Giochi del Mediterraneo: Camozzi d’argento nei 200 farfalla

NUOTO. Il bergamasco Andrea Camozzi sul podio a Taranto nei Giochi del Mediterraneo: secondo posto nei 200 farfalla alle spalle dell’altro azzurro Alberto Razzetti,

Lettura meno di un minuto.
Giochi del Mediterraneo: Camozzi d’argento nei 200 farfalla
Andrea Camozzi, 20 anni

Bergamo

C’è anche il contributo del bergamasco Andrea Camozzi all'abbuffata dell’Italia del nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. La giornata di martedì 25 agosto ha infatti visto gli azzurri conquistare 16 medaglie (sulle 27 totali di giornata) con sei ori, sei argenti e quattro bronzi, cui vanno aggiunti due record della manifestazione. Per il ventenne bergamasco medaglia d’argento nei 200 farfalla in un podio dominato dagli azzurri: oro di Alberto Razzetti in 1’55”29 (record della manifestazione), argento per Camozzi in 1’57”29, leggermente superiore all’1’57”12 con cui aveva fatto segnare il miglior tempo nelle batterie del mattino.

Nella prossima stagione il bergamasco inizierà la caccia ai tempi di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028

Per Camozzi un’altra soddisfazione in azzurro dopo la semifinale conquistata una paio di settimane fa agli Europei di Parigi. E ora il sogno sono le Olimpiadi del 2028: la strada per conquistare i Giochi di Los Angeles inizierà nella prossima stagione agonistica, in cui l’obiettivo sarà la ricerca dei tempi di qualificazione olimpica.

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