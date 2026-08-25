Giochi del Mediterraneo: Camozzi d’argento nei 200 farfalla

C’è anche il contributo del bergamasco Andrea Camozzi all'abbuffata dell’Italia del nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. La giornata di martedì 25 agosto ha infatti visto gli azzurri conquistare 16 medaglie (sulle 27 totali di giornata) con sei ori, sei argenti e quattro bronzi, cui vanno aggiunti due record della manifestazione. Per il ventenne bergamasco medaglia d’argento nei 200 farfalla in un podio dominato dagli azzurri: oro di Alberto Razzetti in 1’55”29 (record della manifestazione), argento per Camozzi in 1’57”29, leggermente superiore all’1’57”12 con cui aveva fatto segnare il miglior tempo nelle batterie del mattino.