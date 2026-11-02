Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Lunedì 02 Novembre 2026

Atalanta, Giuntoli: « In ritiro fino a domenica». Sarri: «Dopo il gol ci siamo sciolti»

L’INTERVISTA. Le parole del direttore sportivo dell’allenatore dopo la sconfitta per 0-3 contro il Parma.

Lettura 1 min.
Atalanta, Giuntoli: « In ritiro fino a domenica». Sarri: «Dopo il gol ci siamo sciolti»
Sarri dopo la sconfitta contro il Parma
(Foto di Afb)

Bergamo

«Di comune accordo con l’allenatore, da domani si va in ritiro fino a domenica». Lo annuncia Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell’Atalanta, dopo la sconfitta casalinga per 3-0 col Parma.

«Siamo dispiaciuti, il secondo tempo è stato inaccettabile ne chiediamo scusa ai nostri tifosi - ha concluso il dirigente nerazzurro -. I dieci assenti non sono un alibi, parlo in nome e per conto di tutti, anche se una sola serata non può vanificare il lavoro di mesi».

Leggi anche

Sarri: «Persa sul piano mentale ed emotivo»

«Abbiamo perso la partita dal punto di vista mentale ed emotivo». È questa l’analisi di Maurizio Sarri dopo la pesante sconfitta per 3-0 dell’Atalanta contro il Parma a Bergamo. Il tecnico nerazzurro punta il dito soprattutto sulla reazione della squadra dopo il primo gol subito, arrivato nonostante un avvio di gara dominato.

Sarri: «Abbiamo perso lucidità»

«Trovarsi sotto in una partita che avevamo la sensazione di avere completamente in mano ci ha fatto perdere lucidità. Sono subentrati nervosismo e confusione e in venti minuti abbiamo regalato la partita», ha spiegato Sarri.

Il tecnico ha evidenziato anche la scarsa concretezza offensiva e le difficoltà difensive: «Da quattro o cinque partite creiamo situazioni favorevoli, ma facciamo fatica a trasformarle in occasioni da gol. Ci manca qualcosa in termini di aggressività e cattiveria».

«Sono fischi d’amore»

A preoccupare Sarri è soprattutto il cedimento dopo lo svantaggio: «Ultimamente la squadra aveva mostrato reazioni forti. Stavolta, dopo il gol, ci siamo sciolti». Un aspetto da correggere anche in vista dei prossimi impegni.

Sul sostegno della curva, rimasta vicina alla squadra nonostante il risultato, il tecnico ha parole di riconoscenza: «Nessuno può lamentarsi dei nostri tifosi. Hanno incitato per 95 minuti, anche sul 3-0. Alla fine possono fischiare, ma sono fischi d’amore, perché qui c’è grande amore per la squadra».

L’editoriale di Roberto Belingheri qui.

La cronaca e le foto del match qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Parma
Calcio
Sport
Maurizio Sarri
Cristiano Giuntoli
Atalanta