Atalanta, Giuntoli: « In ritiro fino a domenica». Sarri: «Dopo il gol ci siamo sciolti»
L’INTERVISTA. Le parole del direttore sportivo dell’allenatore dopo la sconfitta per 0-3 contro il Parma.Lettura 1 min.
Bergamo
«Di comune accordo con l’allenatore, da domani si va in ritiro fino a domenica». Lo annuncia Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell’Atalanta, dopo la sconfitta casalinga per 3-0 col Parma.
«Siamo dispiaciuti, il secondo tempo è stato inaccettabile ne chiediamo scusa ai nostri tifosi - ha concluso il dirigente nerazzurro -. I dieci assenti non sono un alibi, parlo in nome e per conto di tutti, anche se una sola serata non può vanificare il lavoro di mesi».
Sarri: «Persa sul piano mentale ed emotivo»
«Abbiamo perso la partita dal punto di vista mentale ed emotivo». È questa l’analisi di Maurizio Sarri dopo la pesante sconfitta per 3-0 dell’Atalanta contro il Parma a Bergamo. Il tecnico nerazzurro punta il dito soprattutto sulla reazione della squadra dopo il primo gol subito, arrivato nonostante un avvio di gara dominato.
Sarri: «Abbiamo perso lucidità»
«Trovarsi sotto in una partita che avevamo la sensazione di avere completamente in mano ci ha fatto perdere lucidità. Sono subentrati nervosismo e confusione e in venti minuti abbiamo regalato la partita», ha spiegato Sarri.
Il tecnico ha evidenziato anche la scarsa concretezza offensiva e le difficoltà difensive: «Da quattro o cinque partite creiamo situazioni favorevoli, ma facciamo fatica a trasformarle in occasioni da gol. Ci manca qualcosa in termini di aggressività e cattiveria».
«Sono fischi d’amore»
A preoccupare Sarri è soprattutto il cedimento dopo lo svantaggio: «Ultimamente la squadra aveva mostrato reazioni forti. Stavolta, dopo il gol, ci siamo sciolti». Un aspetto da correggere anche in vista dei prossimi impegni.
Sul sostegno della curva, rimasta vicina alla squadra nonostante il risultato, il tecnico ha parole di riconoscenza: «Nessuno può lamentarsi dei nostri tifosi. Hanno incitato per 95 minuti, anche sul 3-0. Alla fine possono fischiare, ma sono fischi d’amore, perché qui c’è grande amore per la squadra».
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