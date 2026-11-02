Atalanta, Giuntoli: « In ritiro fino a domenica». Sarri: «Dopo il gol ci siamo sciolti»

«Di comune accordo con l’allenatore, da domani si va in ritiro fino a domenica». Lo annuncia Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell’Atalanta, dopo la sconfitta casalinga per 3-0 col Parma.

«Siamo dispiaciuti, il secondo tempo è stato inaccettabile ne chiediamo scusa ai nostri tifosi - ha concluso il dirigente nerazzurro -. I dieci assenti non sono un alibi, parlo in nome e per conto di tutti, anche se una sola serata non può vanificare il lavoro di mesi».

Sarri: «Persa sul piano mentale ed emotivo»

«Abbiamo perso la partita dal punto di vista mentale ed emotivo». È questa l’analisi di Maurizio Sarri dopo la pesante sconfitta per 3-0 dell’Atalanta contro il Parma a Bergamo. Il tecnico nerazzurro punta il dito soprattutto sulla reazione della squadra dopo il primo gol subito, arrivato nonostante un avvio di gara dominato.

Sarri: «Abbiamo perso lucidità»

«Trovarsi sotto in una partita che avevamo la sensazione di avere completamente in mano ci ha fatto perdere lucidità. Sono subentrati nervosismo e confusione e in venti minuti abbiamo regalato la partita», ha spiegato Sarri.

Il tecnico ha evidenziato anche la scarsa concretezza offensiva e le difficoltà difensive: «Da quattro o cinque partite creiamo situazioni favorevoli, ma facciamo fatica a trasformarle in occasioni da gol. Ci manca qualcosa in termini di aggressività e cattiveria».

«Sono fischi d’amore»

A preoccupare Sarri è soprattutto il cedimento dopo lo svantaggio: «Ultimamente la squadra aveva mostrato reazioni forti. Stavolta, dopo il gol, ci siamo sciolti». Un aspetto da correggere anche in vista dei prossimi impegni.