Gran volata di Romele: a un passo dal podio nella 5ª tappa della Vuelta

Il podio è sfumato per qualche centimetro, ma l’impresa resta: mercoledì 26 agosto il bergamasco Alessandro Romele (Astana) è stato fra i protagonisti della volata della quinta tappa della Vuelta España, la Costa Dorada-Roquetes di 173,4 km, chiudendo al quarto posto alle spalle del britannico Matthew Brennan (Visma) che ha vinto in volata conquistando così la sua seconda vittoria in questa edizione, dopo quella di domenica. Brennan ha preceduto il belga Jordi Meeus e l’italiano Vincenzo Albanese, che ha chiuso poco davanti al bergamasco, quarto. Per il quasi 23enne di Lovere un’altra bella prova dopo quella fornita sabato 22 nel cronoprologo che ha aperto la Vuelta, chiuso all’11° posto.