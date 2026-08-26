Gran volata di Romele: a un passo dal podio nella 5ª tappa della Vuelta
CICLISMO. Il bergamasco Alessandro Romele sfiora il podio nella quinta tappa della Vuelta España: quarto posto nella Costa Dorada-Roquetes vinta allo sprint dal britannico Matthew Brennan.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Il podio è sfumato per qualche centimetro, ma l’impresa resta: mercoledì 26 agosto il bergamasco Alessandro Romele (Astana) è stato fra i protagonisti della volata della quinta tappa della Vuelta España, la Costa Dorada-Roquetes di 173,4 km, chiudendo al quarto posto alle spalle del britannico Matthew Brennan (Visma) che ha vinto in volata conquistando così la sua seconda vittoria in questa edizione, dopo quella di domenica. Brennan ha preceduto il belga Jordi Meeus e l’italiano Vincenzo Albanese, che ha chiuso poco davanti al bergamasco, quarto. Per il quasi 23enne di Lovere un’altra bella prova dopo quella fornita sabato 22 nel cronoprologo che ha aperto la Vuelta, chiuso all’11° posto.
Al traguardo con il gruppo anche l’altro bergamasco in gara, Lorenzo Rota, che si è classificato al 35° posto
Tornando alla tappa di mercoledì, l’altro bergamasco in gara, Lorenzo Rota (Lotto) ha portato a termine la tappa con il gruppo in 35ª posizione. Tadej Pogacar ha mantenuto senza difficoltà la maglia rossa di leader della classifica e il suo solido vantaggio di 3’21” sul connazionale Primoz Roglic. Romele è 72° a 24’ 38”, Rota 79° a 25’ 03”. Giovedì la sesta tappa di media montagna da Alcossebre a Castellò di 177, 4 km.
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