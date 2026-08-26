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Sport / Bergamo Città Mercoledì 26 Agosto 2026

Hapoel-Atalanta, Sarri spinge i suoi: convinti di farcela senza presunzione

CONFERENZA STAMPA. Alla vigilia del ritorno dei play-off di qualificazione alle fasi finali della Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv, le parole di mister Sarri e di Scalvini.

Lettura meno di un minuto.
Hapoel-Atalanta, Sarri spinge i suoi: convinti di farcela senza presunzione
Sarri e Scalvini in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Hapoel Tel Aviv
(Foto di Afb)

Miskolc

«Ho la sensazione che sarà una partita dura come all’andata, ma c’è convinzione e voglia di volercela fare senza diventare presuntuosi». Ai microfoni di Sky Sport Maurizio Sarri spinge l’Atalanta alla qualificazione alla fase a campionato della Conference League.

Domani sera, sul campo neutro dell’Ungheria, i bergamaschi affrontano il ritorno dei playoff della competizione contro l’Hapoel Tel Aviv. «Vogliamo giocare una competizione europea. L’Hapoel è una squadra determinata e in grandi condizioni atletiche - spiega il tecnico nerazzurro dal Dvtk Stadion di Miskolc -. L’avversario si raccoglie bene negli ultimi trenta-quaranta metri di campo e sa ripartire velocemente. Non sarà facile».

In attacco Sarri va verso la conferma del tridente con Zalewski e Raspadori. I dubbi riguardano la punta centrale: «De Ketelaere s’è allenato pochissimo, è appena tornato da un problema all’adduttore, viene dalla mezzora col Sassuolo. Il suo utilizzo dovrà per forza di cose essere parziale. Non sappiamo quanto durerà la partita, quindi valuteremo domani - spiega Sarri -. Scamacca e Krstovic stanno facendo bene, sono entrambi in crescita e durante la stagione si alterneranno in base alle rispettive condizioni. Poi per alcune partite allestiremo uno special team in cui potranno giocare insieme».

Hapoel-Atalanta, Sarri spinge i suoi: convinti di farcela senza presunzione
Maurizio Sarri (allenatore, Atalanta BC), Giorgio Scalvini (Atalanta BC)
(Foto di Afb)

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