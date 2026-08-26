Hapoel-Atalanta, Sarri spinge i suoi: convinti di farcela senza presunzione

Domani sera, sul campo neutro dell’Ungheria, i bergamaschi affrontano il ritorno dei playoff della competizione contro l’ Hapoel Tel Aviv . «Vogliamo giocare una competizione europea. L’Hapoel è una squadra determinata e in grandi condizioni atletiche - spiega il tecnico nerazzurro dal Dvtk Stadion di Miskolc -. L’avversario si raccoglie bene negli ultimi trenta-quaranta metri di campo e sa ripartire velocemente. Non sarà facile ».

In attacco Sarri va verso la conferma del tridente con Zalewski e Raspadori. I dubbi riguardano la punta centrale: «De Ketelaere s’è allenato pochissimo, è appena tornato da un problema all’adduttore, viene dalla mezzora col Sassuolo. Il suo utilizzo dovrà per forza di cose essere parziale. Non sappiamo quanto durerà la partita, quindi valuteremo domani - spiega Sarri -. Scamacca e Krstovic stanno facendo bene, sono entrambi in crescita e durante la stagione si alterneranno in base alle rispettive condizioni. Poi per alcune partite allestiremo uno special team in cui potranno giocare insieme».