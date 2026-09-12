Il giramondo Cooper sbarca nella Serie A di Malta: «Qui tanto entusiamo, punto alla Coppa d’Africa col Ghana»

Nuova avventura all’estero per l’attaccante giramondo Godberg Cooper, 29enne italo-ghanese di Albano Sant’Alessandro. È ufficiale il suo trasferimento a Malta, ingaggiato dal Birzebbuga, ambizioso club che milita nella Serie A locale. «Sono molto contento di essere qui - spiega il centravanti -. Ringrazio Dio, perché nella mia vita e nella mia carriera la fede ha sempre avuto un ruolo importante. Fin dai primi contatti con il club ho percepito qualcosa di importante: grande ambizione, entusiasmo e soprattutto la volontà, da parte della nuova proprietà, di costruire un progetto serio e vincente. Il Ceo mister Ketan Makwana e Joseph Fenech hanno avuto un ruolo molto importante nella mia scelta: mi hanno fatto sentire realmente voluto dal club. Le prime impressioni di Malta sono sicuramente molto positive. È un Paese molto bello, mi sto trovando bene. Il campionato è in continua crescita: stanno arrivando giocatori importanti, anche calciatori che hanno avuto carriere di altissimo livello, e ci sono tanti professionisti italiani».