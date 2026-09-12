Il giramondo Cooper sbarca nella Serie A di Malta: «Qui tanto entusiamo, punto alla Coppa d’Africa col Ghana»
LA STORIA. L’attaccante di Albano, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, ha firmato col Birzebbuga: «Voglio essere protagonista». Ennesima tappa della sua carriera da globetrotter, dalla Macedonia al Kazakistan passando per gli Emirati.Lettura 1 min.
Nuova avventura all’estero per l’attaccante giramondo Godberg Cooper, 29enne italo-ghanese di Albano Sant’Alessandro. È ufficiale il suo trasferimento a Malta, ingaggiato dal Birzebbuga, ambizioso club che milita nella Serie A locale. «Sono molto contento di essere qui - spiega il centravanti -. Ringrazio Dio, perché nella mia vita e nella mia carriera la fede ha sempre avuto un ruolo importante. Fin dai primi contatti con il club ho percepito qualcosa di importante: grande ambizione, entusiasmo e soprattutto la volontà, da parte della nuova proprietà, di costruire un progetto serio e vincente. Il Ceo mister Ketan Makwana e Joseph Fenech hanno avuto un ruolo molto importante nella mia scelta: mi hanno fatto sentire realmente voluto dal club. Le prime impressioni di Malta sono sicuramente molto positive. È un Paese molto bello, mi sto trovando bene. Il campionato è in continua crescita: stanno arrivando giocatori importanti, anche calciatori che hanno avuto carriere di altissimo livello, e ci sono tanti professionisti italiani».
«Campionato in continua crescita, voglio far parlare il campo e i numeri, provando a vincere qualcosa di importante»
«Voglio essere decisivo»
Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, Cooper è un volto noto del calcio bergamasco, per i trascorsi con Aurora Seriate, Scanzorosciate e Verdello. Nel 2017 la sua carriera ha svoltato con la scelta di volare all’estero, prima nella serie minori portoghesi e da lì a livelli più alti in Svizzera, Albania (con il Kukesi nel 2020 il gol in Europa League allo Slavia Sofia), Macedonia (coppa vinta col Makedonija), Romania, Kazakistan (supercoppa vinta col Tobol), Emirati Arabi Uniti e ancora Romania. «Arrivo a Malta con un bagaglio importante di esperienze maturate in diversi Paesi e campionati, ma soprattutto ancora con tantissima fame - racconta -. Voglio essere protagonista, far parlare il campo e i numeri, provando a vincere qualcosa di importante. La Nazionale del Ghana è sicuramente uno dei miei stimoli più grandi, il mio obiettivo principale a breve termine è partecipare alla Coppa d’Africa 2027: un target che ho ben chiaro nella mia testa e mi dà una motivazione enorme. Devo essere decisivo qui e dimostrare attraverso le prestazioni di meritare questa opportunità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA