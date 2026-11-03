Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Valle Brembana Martedì 03 Novembre 2026

Il Giro d’Italia in Valle Brembana: il ritorno a 30 anni dal trionfo di Ivan Gotti

CICLISMO. È ufficiale: il Giro d’Italia 2027 attraverserà la Valle Brembana. Il passaggio il 22 maggio. In Bergamasca anche il Giro d’Italia Women con due arrivi in salita da Credaro al Passo della Presolana e da Bergamo a Madesimo.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il Giro d’Italia in Valle Brembana: il ritorno a 30 anni dal trionfo di Ivan Gotti
Ivan Gotti a San Pellegrino per il ritorno del Giro d’Italia in Valle Brembana a 30 anni dalla sua vittoria

Il Giro d’Italia 2027 farà tappa in Val Brembana sabato 22 maggio, con un inedito arrivo ai Piani di Bobbio, a 1.600 metri di quota, in territorio lecchese. La conferma è arrivata martedì 3 novembre, durante la presentazione ufficiale del percorso a Roma.

La 14esima tappa, con partenza da Cantù, attraverserà Bergamo per poi risalire la Val Brembana passando da Zogno, San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Piazza Brembana, Olmo al Brembo, Cassiglio e Valtorta. Da Piani di Ceresola i corridori affronteranno l’ultima salita verso i Piani di Bobbio, lungo una strada in parte sterrata.

Il Giro d’Italia in Valle Brembana: il ritorno a 30 anni dal trionfo di Ivan Gotti
z

A San Pellegrino l’omaggio a Ivan Gotti

Il passaggio della corsa rosa a San Pellegrino Terme, con la salita verso Alino e la discesa a Fuipiano al Brembo, avrà un significato particolare: nel 2027 ricorreranno infatti i 30 anni dalla prima vittoria al Giro d’Italia di Ivan Gotti, campione sanpellegrinese che conquistò la maglia rosa anche nel 1999.

«Sarà una giornata di grande sport e una vetrina di straordinaria visibilità», sottolinea il Comune, pronto a celebrare il ritorno del Giro sulle strade del suo campione. L’edizione 2027 della corsa rosa si disputerà dall’8 al 30 maggio, con 21 tappe, partenza da Trieste e arrivo a Roma.

Il Giro d’Italia Women in Bergamasca

Torna in Bergamasca anche l’appuntamento con il Giro d’Italia Women (dal 29 maggio al 6 giugno): la partenza è fissata da Viareggio, mentre il gran finale si terrà domenica 6 giugno con la Monte Bianco Stage. Nove tappe per un totale di 1.132 chilometri con due arrivi in salita in programma, quello della quarta frazione, da Credaro al Passo della Presolana, e quello della sesta, da Bergamo a Madesimo-Valle Spluga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Pellegrino Terme
Cantù
Cassiglio
Roma
Trieste
Valtorta
Zogno
Evento sportivo
Ciclismo
Sport
Ivan Gotti
corsa rosa