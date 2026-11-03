Il Giro d’Italia in Valle Brembana: il ritorno a 30 anni dal trionfo di Ivan Gotti
CICLISMO. È ufficiale: il Giro d’Italia 2027 attraverserà la Valle Brembana. Il passaggio il 22 maggio. In Bergamasca anche il Giro d’Italia Women con due arrivi in salita da Credaro al Passo della Presolana e da Bergamo a Madesimo.Lettura 1 min.
Il Giro d’Italia 2027 farà tappa in Val Brembana sabato 22 maggio, con un inedito arrivo ai Piani di Bobbio, a 1.600 metri di quota, in territorio lecchese. La conferma è arrivata martedì 3 novembre, durante la presentazione ufficiale del percorso a Roma.
La 14esima tappa, con partenza da Cantù, attraverserà Bergamo per poi risalire la Val Brembana passando da Zogno, San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Piazza Brembana, Olmo al Brembo, Cassiglio e Valtorta. Da Piani di Ceresola i corridori affronteranno l’ultima salita verso i Piani di Bobbio, lungo una strada in parte sterrata.
A San Pellegrino l’omaggio a Ivan Gotti
Il passaggio della corsa rosa a San Pellegrino Terme, con la salita verso Alino e la discesa a Fuipiano al Brembo, avrà un significato particolare: nel 2027 ricorreranno infatti i 30 anni dalla prima vittoria al Giro d’Italia di Ivan Gotti, campione sanpellegrinese che conquistò la maglia rosa anche nel 1999.
«Sarà una giornata di grande sport e una vetrina di straordinaria visibilità», sottolinea il Comune, pronto a celebrare il ritorno del Giro sulle strade del suo campione. L’edizione 2027 della corsa rosa si disputerà dall’8 al 30 maggio, con 21 tappe, partenza da Trieste e arrivo a Roma.
Il Giro d’Italia Women in Bergamasca
Torna in Bergamasca anche l’appuntamento con il Giro d’Italia Women (dal 29 maggio al 6 giugno): la partenza è fissata da Viareggio, mentre il gran finale si terrà domenica 6 giugno con la Monte Bianco Stage. Nove tappe per un totale di 1.132 chilometri con due arrivi in salita in programma, quello della quarta frazione, da Credaro al Passo della Presolana, e quello della sesta, da Bergamo a Madesimo-Valle Spluga.
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