Il mondo del calcio piange Franco Baresi, leggenda del Milan
IL LUTTO. Aveva 66 anni. Campione del mondo nel 1982, in carriera ha vinto sei campionati italiani e tre coppe dei campioni.Lettura meno di un minuto.
Milano
Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale italiana. Campione del mondo in Spagna nel 1982, in carriera ha vinto sei campionati italiani, tre coppe dei campioni, due supercoppe europee e due coppe intercontinentali.
Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. A febbraio l’ultimo, commovente omaggio: nella cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. Eterni rivali alla Scala del calcio - anche se li legava una lunga militanza comune in azzurro - eppure uniti nell’orgoglio per l’Italia e vicini in un dolore tristemente già noto.
Era stata casa sua per tutta la vita sportiva, il Meazza. Una carriera passata con la maglia del Milan cucita addosso, come una seconda pelle, e una fascia da capitano restata al suo braccio non solo per 15 anni ma per sempre, nell’immaginario dei tifosi rossoneri, che lo elessero giocatore più importante della storia del club in occasione del centenario.
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