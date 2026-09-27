Il team Barni campione mondiale tra i privati. Calvenzano brinda per il terzo anno di fila

Un titolo iridato, un podio, due quarti posti e due decimi: la domenica di piloti e team bergamaschi, di scena a Cremona nel 10° round del Mondiale delle derivate di serie, ha dato ottimi frutti. Per il 3° anno di fila, 4° in totale con il 2018, il Barni Spark Racing Team ha conquistato l’alloro per il miglior team privato del Mondiale Superbike. Quando mancano due round, la formazione di Calvenzano ha 175 punti di vantaggio sul Marc Vds. Marco Barnabò, team principal, sorride compiaciuto: «Siamo molto orgogliosi di questo 4° titolo. È un riconoscimento importante del lavoro fatto da tutta la squadra e da entrambi i nostri piloti».