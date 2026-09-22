Italia, nel Team relay un oro dal sapore bergamasco grazie a Cattaneo

Ha un sapore bergamasco la prima medaglia d’oro dell’Italia ai Mondiali di ciclismo di Montreal. È quella conquistata nel Team relay (la staffetta mista), nel quale la formazione azzurra ha preceduto Francia e Svizzera: 51’32”28 il tempo degli azzurri, con gli inseguitori rispettivamente a 8”63 e 19”90. E come detto, una delle colonne dell’Italia era Mattia Cattaneo, veterano alzanese di 35 anni e specialista delle corse contro il tempo.Gli altri protagonisti dell’impresa: Filippo Ganna (già argento nella cronometro individuale dietro Remco Evenepoel), Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. La terza medaglia della spedizione azzurra arriva il giorno seguente quella d’argento conquistata da Nicolas Milesi, altro bergamasco, nella cronometro Under 23 maschile.