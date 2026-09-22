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Sport / Bergamo Città Martedì 22 Settembre 2026

Italia, nel Team relay un oro dal sapore bergamasco grazie a Cattaneo

MONDIALI DI CICLISMO. Il veterano alzanese era uno dei sei corridori della staffetta mista che ha conquistato l’iride. Precedute Francia e Svizzera.

Lettura meno di un minuto.
Italia, nel Team relay un oro dal sapore bergamasco grazie a Cattaneo
Mattia Cattaneo, alzanese di 35 anni, in azione a Montreal
(Foto di Ansa)

Ha un sapore bergamasco la prima medaglia d’oro dell’Italia ai Mondiali di ciclismo di Montreal. È quella conquistata nel Team relay (la staffetta mista), nel quale la formazione azzurra ha preceduto Francia e Svizzera: 51’32”28 il tempo degli azzurri, con gli inseguitori rispettivamente a 8”63 e 19”90. E come detto, una delle colonne dell’Italia era Mattia Cattaneo, veterano alzanese di 35 anni e specialista delle corse contro il tempo.Gli altri protagonisti dell’impresa: Filippo Ganna (già argento nella cronometro individuale dietro Remco Evenepoel), Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. La terza medaglia della spedizione azzurra arriva il giorno seguente quella d’argento conquistata da Nicolas Milesi, altro bergamasco, nella cronometro Under 23 maschile.

Da giovedì le gare in linea

Mercoledì 23 settembre i Mondiali osserveranno una giornata di pausa che divide le gare a cronometro da quelle in linea: in queste ultime troveranno spazio gli atleti bergamaschi Silvia Persico (sabato 26, donne élite) e ancora Mattia Cattaneo (professionisti, domenica 27).

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