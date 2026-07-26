Italiani, Abbadini è una miniera d’argento: secondo alla sbarra e al cavallo
GINNASTICA ARTISTICA . Negli Assoluti a Meda, dopo il secondo gradino del podio nel concorso generale, il 25enne di Ranica si ripete nelle due finali di specialità, mettendosi in tasca anche la convocazione per gli Europei a Zagabria.Lettura meno di un minuto.
Una miniera d’argento. Dopo quello già centrato nel concorso generale, domenica 26 luglio Yumin Abbadini centra l’argento alla sbarra e quello al cavallo con maniglie nell’ultima giornata dei Campionati italiani assoluti di ginnastica artistica a Meda.
Trittico d’argento e pass europeo
Per il 25nne di Ranica è un tris di prestigio festeggiato dalla convocazione per gli Europei ad agosto a Zagabria, svelata dal dt azzurro Giuseppe Cocciaro alla fine delle gare.
Addio titolo alla sbarra
Abbadini si era qualificato alle finali di specialità alla sbarra, al cavallo, al corpo libero e agli anelli ma si è presentato solo alle prime due. Al cavallo Yumin, campione in carica, ha messo a segno una buona prova, ma il punteggio di 13.900 non è stato sufficiente per respingere l’assalto di Gabriele Targhetta, che ha conquistato il titolo.
A un passo dal tricolore
Abbadini è stato autore di un ottimo esercizio anche alla sbarra, con tre salti (tra cui il Cassina) e un’uscita perfetta che gli sono valsi la seconda piazza (14.100) a un solo decimo dal vincitore Carlo Macchini.
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