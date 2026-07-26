Italiani, Abbadini è una miniera d’argento: secondo alla sbarra e al cavallo

Trittico d’argento e pass europeo

Addio titolo alla sbarra

Abbadini si era qualificato alle finali di specialità alla sbarra, al cavallo, al corpo libero e agli anelli ma si è presentato solo alle prime due. Al cavallo Yumin, campione in carica, ha messo a segno una buona prova, ma il punteggio di 13.900 non è stato sufficiente per respingere l’assalto di Gabriele Targhetta, che ha conquistato il titolo.