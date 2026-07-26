Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Domenica 26 Luglio 2026

Italiani, Abbadini è una miniera d’argento: secondo alla sbarra e al cavallo

GINNASTICA ARTISTICA . Negli Assoluti a Meda, dopo il secondo gradino del podio nel concorso generale, il 25enne di Ranica si ripete nelle due finali di specialità, mettendosi in tasca anche la convocazione per gli Europei a Zagabria.

Lettura meno di un minuto.
Italiani, Abbadini è una miniera d’argento: secondo alla sbarra e al cavallo
Yumin Abbadini impegnato nella prova alla sbarra ai Campionati italiani assoluti a Meda. Il 25enne di Ranica chiude la kermesse tricolore con tre argenti
(Foto di Dotti)

Una miniera d’argento. Dopo quello già centrato nel concorso generale, domenica 26 luglio Yumin Abbadini centra l’argento alla sbarra e quello al cavallo con maniglie nell’ultima giornata dei Campionati italiani assoluti di ginnastica artistica a Meda.

Trittico d’argento e pass europeo

Per il 25nne di Ranica è un tris di prestigio festeggiato dalla convocazione per gli Europei ad agosto a Zagabria, svelata dal dt azzurro Giuseppe Cocciaro alla fine delle gare.

Addio titolo alla sbarra

Abbadini si era qualificato alle finali di specialità alla sbarra, al cavallo, al corpo libero e agli anelli ma si è presentato solo alle prime due. Al cavallo Yumin, campione in carica, ha messo a segno una buona prova, ma il punteggio di 13.900 non è stato sufficiente per respingere l’assalto di Gabriele Targhetta, che ha conquistato il titolo.

A un passo dal tricolore

Abbadini è stato autore di un ottimo esercizio anche alla sbarra, con tre salti (tra cui il Cassina) e un’uscita perfetta che gli sono valsi la seconda piazza (14.100) a un solo decimo dal vincitore Carlo Macchini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ginnastica
Sport
Yumin Abbadini
Campionati italiani