Kolasinac fuori 15-20 giorni: in un periodo fitto di impegni salterà 4-5 partite

Gli esami a cui il bosniaco si è sottoposto hanno evidenziato una distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Previsti 15-20 giorni di stop, in un periodo fitto di impegni: starà fuori contro Ajax, Frosinone, Fiorentina e Parma. Le ipotesi di rientro: il 5 novembre contro il Kairat, l’8 contro l’Inter o addirittura dopo la prossima sosta. Le già note assenze, nel reparto arretrato, di Hien, Kossounou e Scalvini rendono «obbligata» la coppia di centrali in vista dell’impegno di Conference League in casa dell’Ajax di giovedì 22 ottobre: è quella formata da Kristensen e dal giovane Obric, esordiente assoluto nel match perso a San Siro col Milan.