Domenica 22 novembre, nel match casalingo dell’Atalanta contro l’Inter (ore 20,45 alla New Balance Arena), al centro della difesa dovrebbe essere confermato Sead Kolasinac. Difficile, infatti, che recuperi Thomas Kristensen: anche giovedì 19, infatti, il danese ha lavorato ancora in solitaria sul campo, dunque diventa più difficile un suo rientro (peraltro potrebbe essere convocato). Per il match contro la squadra di Chivu, oltre ai difensori Hien e Kossounou, mancheranno anche Gaetano e Pompei, mentre i sicuri recuperati sono Bellanova e Raspadori.

Pasalic in pole a centrocampo

Nel frattempo a Zingonia sono tornati quasi tutti i nazionali: Elmas, Samardzic, Obric, Kolasinac e Zalewski, manca solo Kessie che rientrerà venerdì 20. Proprio l’ivoriano è uno dei dubbi di formazione: i pochi allenamenti con la squadra dopo la pausa indurrebbero a favorire Pasalic a centrocampo accanto a Ederson. Davanti, sicuri del posto De Ketelaere e Krstovic, devono essere scelte le ali del 4-2-3-1: quattro i pretendenti, Elmas e Zalewski e i più offensivi Rowe e Raspadori. In difesa Bellanova è sicuro del ritorno a destra, Zappacosta e Bernasconi si giocano una maglia a sinistra.