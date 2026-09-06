La Roma: «Comportamento inaccettabile di Luca Percassi con D’Amico». L’Atalanta «respinge con fermezza»

Finale ad alta tensione nella partita tra Roma e Atalanta di sabato 5 settembre. Prima la rimonta giallorossa, poi le proteste nerazzurre per il mancato recupero del tempo perso nella lunga esultanza al gol del 2-1, con conseguente espulsione di Gaetano. Infine, secondo l’Ansa, ci sarebbe stato uno scontro verbale tra Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, e Tony D’Amico, il suo ex direttore sportivo oggi proprio alla Roma.