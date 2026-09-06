La Roma: «Comportamento inaccettabile di Luca Percassi con D’Amico». L’Atalanta «respinge con fermezza»
LA POLEMICA. I giallorossi: «Sottoporremo agli organi competenti». La replica dei nerazzurri: «Disponibili fin da subito a ogni confronto con la giustizia sportiva».Lettura meno di un minuto.
Finale ad alta tensione nella partita tra Roma e Atalanta di sabato 5 settembre. Prima la rimonta giallorossa, poi le proteste nerazzurre per il mancato recupero del tempo perso nella lunga esultanza al gol del 2-1, con conseguente espulsione di Gaetano. Infine, secondo l’Ansa, ci sarebbe stato uno scontro verbale tra Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, e Tony D’Amico, il suo ex direttore sportivo oggi proprio alla Roma.
Il comunicato della Roma
Lo ha comunicato il club giallorosso con una nota sul proprio profilo ufficiale, senza però fornire dettagli su quanto accaduto: «AS Roma esprime pieno sostegno al direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta. Il club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione. AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni».
La replica dell’Atalanta
Poco dopo la replica dell’Atalanta, che «respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio amministratore delegato Luca Percassi. Il club, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate».
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