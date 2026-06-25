La Tav alza il tiro: arriva Alessandro Dore, play-tiratore ex BluOrobica
BASKET. Giovedì 25 giugno il club ha annunciato l’approdo a Treviglio del play sardo, cresciuto a Sassari. Nell’ultima stagione alla Bakery Piacenza ha chiuso con una media di 19 punti. Due anni fa l’esperienza bergamasca.Lettura meno di un minuto.
Dopo la conferma del capitano Davide Reati, la Tav Treviglio Brianza spalanca le porte a un nuovo arrivo. È il play sardo Alessandro Dore, 20 anni (186 cm per 75 kg), proveniente dalla Bakery Piacenza dove ha confermato la sua qualità di realizzatore con una media di quasi 15 punti a partita.
Il precedente bergamasco
Per Dore Treviglio è un ritorno in Bergamasca. Dopo la trafila nelle squadre giovanili a Sassari, e il debutto in Serie A a 18 anni con la Dinamo, nella stagione 2024/25 Dore è approdato alla BluOrobica, dividendosi tra Under 19 Eccellenza e Serie B Interregionale.
Gran tiratore
Nell’ultima stagione ha giocato a Piacenza, in B, con quasi 60 partite tra Serie B nazionale e Under 19 Gold, chiudendo con 14,8 punti di media nella serie cadetta.
È in uscita invece il play Theo Anchisi, che ha salutato i tifosi via social. La sua partenza fa il paio così con gli addii confermati di Rubbini e Restelli, e quelli probabili di Zanetti e Morina.
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