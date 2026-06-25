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Sport / Bergamo Città Giovedì 25 Giugno 2026

La Tav alza il tiro: arriva Alessandro Dore, play-tiratore ex BluOrobica

BASKET. Giovedì 25 giugno il club ha annunciato l’approdo a Treviglio del play sardo, cresciuto a Sassari. Nell’ultima stagione alla Bakery Piacenza ha chiuso con una media di 19 punti. Due anni fa l’esperienza bergamasca.

Lettura meno di un minuto.
La Tav alza il tiro: arriva Alessandro Dore, play-tiratore ex BluOrobica
Alessandro Dore (a sinistra), 20 anni, in azione con la maglia della BluOrobica nella stagione 2024/25: il play sardo torna in Bergamasco con la maglia della Tav
(Foto di Bedolis)

Dopo la conferma del capitano Davide Reati, la Tav Treviglio Brianza spalanca le porte a un nuovo arrivo. È il play sardo Alessandro Dore, 20 anni (186 cm per 75 kg), proveniente dalla Bakery Piacenza dove ha confermato la sua qualità di realizzatore con una media di quasi 15 punti a partita.

Il precedente bergamasco

Per Dore Treviglio è un ritorno in Bergamasca. Dopo la trafila nelle squadre giovanili a Sassari, e il debutto in Serie A a 18 anni con la Dinamo, nella stagione 2024/25 Dore è approdato alla BluOrobica, dividendosi tra Under 19 Eccellenza e Serie B Interregionale.

Gran tiratore

Nell’ultima stagione ha giocato a Piacenza, in B, con quasi 60 partite tra Serie B nazionale e Under 19 Gold, chiudendo con 14,8 punti di media nella serie cadetta.

È in uscita invece il play Theo Anchisi, che ha salutato i tifosi via social. La sua partenza fa il paio così con gli addii confermati di Rubbini e Restelli, e quelli probabili di Zanetti e Morina.

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