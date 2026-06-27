La Tav si rinforza con un bergamasco. È il 31enne playmaker Mazzucchelli

Mazzucchelli è nato a Bergamo il 29 novembre 1994, è un play di 188 cm per 80 kg. A 13 anni entra in BluOrobica , dove percorre tutta la trafila delle giovanili, impreziosita da cinque finali nazionali. Nell’estate del 2013 si concretizza il trasferimento a Orzinuovi , in Dnb. Nel 2016 un passo importante, con il trasferimento in Toscana in canotta Fiorentina. Nel 2018 firma con San Miniato e centra la sesta qualificazione consecutiva ai playoff promozione. Torna in Lombardia per vestire la casacca di Vigevano, dove si ferma (agli ordini di Piazza) anche nel post Covid, confermando anche la doppia cifra realizzativa (11,0).

Quattro anni con Cece Ciocca

Personalità ed esperienza

Mazzucchelli è un atleta di personalità, leadership, esperienza e mentalità vincente, che torna con fortissime motivazioni nella sua terra d’origine. È un ottimo passatore, abile a dialogare con tutto il quintetto, e un tiratore da tre affidabile. Possiede doti fondamentali per la creazione del gruppo squadra, oltre ad essere il giocatore al quale affidare il pallone per vincere la partita, come ha saputo fare più volte in carriera. In tredici stagioni da senior, tutte in Serie B, ha collezionato 418 presenze e segnato 3457 punti.