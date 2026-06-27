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Sport / Pianura Sabato 27 Giugno 2026

La Tav si rinforza con un bergamasco. È il 31enne playmaker Mazzucchelli

BASKET B NAZIONALE. Dopo la conferma del capitano Davide Reati e l’arrivo del play Alessandro Dore dalla Bakery Piacenza, la Tav Treviglio rafforza ulteriormente la regia con Andrea Mazzucchelli dall’Ucc Assigeco Piacenza.

Lettura 1 min.
La Tav si rinforza con un bergamasco. È il 31enne playmaker Mazzucchelli
(Foto di Alessandro Mazzucchelli, 31enne play bergamasco in maglia Ucc Assigeco Piacenza)

Treviglio

Mazzucchelli è nato a Bergamo il 29 novembre 1994, è un play di 188 cm per 80 kg. A 13 anni entra in BluOrobica, dove percorre tutta la trafila delle giovanili, impreziosita da cinque finali nazionali. Nell’estate del 2013 si concretizza il trasferimento a Orzinuovi, in Dnb. Nel 2016 un passo importante, con il trasferimento in Toscana in canotta Fiorentina. Nel 2018 firma con San Miniato e centra la sesta qualificazione consecutiva ai playoff promozione. Torna in Lombardia per vestire la casacca di Vigevano, dove si ferma (agli ordini di Piazza) anche nel post Covid, confermando anche la doppia cifra realizzativa (11,0).

Quattro anni con Cece Ciocca

Nell’estate seguente inizia con coach Cece Ciocca un sodalizio destinato a durare per quattro stagioni in terra veneta. Primo anno (2021/2022) a Vicenza, nel triennio successivo sostiene le ambizioni di Mestre con i gradi di capitano. Sconfitta in semifinale (2022/2023) ed eliminazione ai quarti di finale (2023/2024), con Mazzucchelli che è in campo in tutte le 37 gare di entrambe le annate. Nel 2024/2025 è promosso. Il traguardo conquistato da protagonista solletica l’interesse dell’Ucc Piacenza, che mette Mazzucchelli al centro del progetto. Dopo undici playoff consecutivi, la sconfitta ai play-in ferma il record dell’esterno bergamasco, che comunque chiude l’annata con 10,3 punti di media in 25’.

Personalità ed esperienza

Mazzucchelli è un atleta di personalità, leadership, esperienza e mentalità vincente, che torna con fortissime motivazioni nella sua terra d’origine. È un ottimo passatore, abile a dialogare con tutto il quintetto, e un tiratore da tre affidabile. Possiede doti fondamentali per la creazione del gruppo squadra, oltre ad essere il giocatore al quale affidare il pallone per vincere la partita, come ha saputo fare più volte in carriera. In tredici stagioni da senior, tutte in Serie B, ha collezionato 418 presenze e segnato 3457 punti.

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