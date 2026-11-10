La Tav vuole tornare a fare punti contro il fanalino di coda Vicenza

Archiviata la sconfitta di Piazza Armerina, la Tav torna subito in campo per affrontare, nell’ottava giornata della Serie B Nazionale di basket, il fanalino di coda del girone A, la S4 Energia Vicenza. Il match, ghiotta occasione per tornare subito a far punti, è in programma alle 20,30 di mercoledì 11 novembre al PalaFacchetti Bcc Carate e Treviglio Arena di Treviglio. La Tav, interrotta in Sicilia la striscia di tre vittorie consecutive, si trova con 8 punti (4-3) al sesto posto in classifica dietro Lumezzane, sola in testa a 12, Casalpusterlengo, Ferrara, Orzinuovi e Brescia (10). Vicenza, come detto, al momento è ultima da sola a 2 punti.