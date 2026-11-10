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Sport / Pianura Martedì 10 Novembre 2026

La Tav vuole tornare a fare punti contro il fanalino di coda Vicenza

BASKET. Ottava giornata nella Serie B Nazionale: i trevigliesi ospitano al PalaFacchetti la squadra berica, allenata dal grande ex «Cece» Ciocca.

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La Tav vuole tornare a fare punti contro il fanalino di coda Vicenza
In palleggio Andrea Mazzucchelli, 31 anni, play-guardia della Tav Treviglio ed ex Vicenza
(Foto di Cesni)

Archiviata la sconfitta di Piazza Armerina, la Tav torna subito in campo per affrontare, nell’ottava giornata della Serie B Nazionale di basket, il fanalino di coda del girone A, la S4 Energia Vicenza. Il match, ghiotta occasione per tornare subito a far punti, è in programma alle 20,30 di mercoledì 11 novembre al PalaFacchetti Bcc Carate e Treviglio Arena di Treviglio. La Tav, interrotta in Sicilia la striscia di tre vittorie consecutive, si trova con 8 punti (4-3) al sesto posto in classifica dietro Lumezzane, sola in testa a 12, Casalpusterlengo, Ferrara, Orzinuovi e Brescia (10). Vicenza, come detto, al momento è ultima da sola a 2 punti.

Ex di turno in casa Tav il play bergamasco Andrea Mazzucchelli, a Vicenza nel 2021/22, ma il grande ex della sfida è sicuramente il coach trevigliese doc Cesare «Cece» Ciocca, oggi allenatore di Vicenza, che ha guidato Treviglio per sette stagioni (dal 2001 al 2006/07).

Cardelli: «Farsi trovare pronti»

«Siamo contenti di tornare subito in campo - commenta il coach della Tav, Giacomo “Jack” Cardelli - e di avere l’opportunità di mettere in pratica gli insegnamenti che ci ha lasciato la partita contro Piazza Armerina. Dovremo farci trovare pronti fin da subito e cercare di imporre il nostro ritmo per tutti i 40 minuti».

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