La Tav vuole tornare a fare punti contro il fanalino di coda Vicenza
BASKET. Ottava giornata nella Serie B Nazionale: i trevigliesi ospitano al PalaFacchetti la squadra berica, allenata dal grande ex «Cece» Ciocca.Lettura meno di un minuto.
Archiviata la sconfitta di Piazza Armerina, la Tav torna subito in campo per affrontare, nell’ottava giornata della Serie B Nazionale di basket, il fanalino di coda del girone A, la S4 Energia Vicenza. Il match, ghiotta occasione per tornare subito a far punti, è in programma alle 20,30 di mercoledì 11 novembre al PalaFacchetti Bcc Carate e Treviglio Arena di Treviglio. La Tav, interrotta in Sicilia la striscia di tre vittorie consecutive, si trova con 8 punti (4-3) al sesto posto in classifica dietro Lumezzane, sola in testa a 12, Casalpusterlengo, Ferrara, Orzinuovi e Brescia (10). Vicenza, come detto, al momento è ultima da sola a 2 punti.
Ex di turno in casa Tav il play bergamasco Andrea Mazzucchelli, a Vicenza nel 2021/22, ma il grande ex della sfida è sicuramente il coach trevigliese doc Cesare «Cece» Ciocca, oggi allenatore di Vicenza, che ha guidato Treviglio per sette stagioni (dal 2001 al 2006/07).
Cardelli: «Farsi trovare pronti»
«Siamo contenti di tornare subito in campo - commenta il coach della Tav, Giacomo “Jack” Cardelli - e di avere l’opportunità di mettere in pratica gli insegnamenti che ci ha lasciato la partita contro Piazza Armerina. Dovremo farci trovare pronti fin da subito e cercare di imporre il nostro ritmo per tutti i 40 minuti».
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