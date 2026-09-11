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Sport / Bergamo Città Venerdì 11 Settembre 2026

L’Atalanta e il vice-Gaetano: Kessie resta la soluzione più probabile contro il Cagliari

CALCIO SERIE A. L’ivoriano dovrebbe sostituire lo squalificato regista, ex di turno. Il match alla New Balance Arena alle 20,45 di sabato 12 settembre.

Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta e il vice-Gaetano: Kessie resta la soluzione più probabile contro il Cagliari
Franck Kessie, centrocampista ivoriano di 29 anni: è favorito per partire titolare contro il Cagliari
(Foto di Afb)

Kessie resta la soluzione più probabile. Il centrocampista che sostituirà Gaetano nell’Atalanta che sabato 12 settembre ospiterà alle 20,45 il Cagliari alla New Balance Arena (quarta giornata di Serie A) è da giorni l’argomento clou nell’ambiente nerazzurro. Il regista, squalificato, salterà la gara da ex, e l’ivoriano è l’unica vera alternativa nel ruolo, pur con caratteristiche diverse: il dubbio riguarda la forma, non ancora al massimo, e del resto Sarri potrebbe schierarlo proprio per fargliela raggiungere giocando. Ma l’incognita condizione mantiene valide le alternative Pasalic o Ederson (che verrebbe sostituito dal croato nel ruolo di mezzala). Più lontane le ipotesi Samardzic e Scalvini.

Attesa per il debutto di Rowe

Dovrebbe esordire in nerazzurro Rowe: l’attaccante inglese potrebbe addirittura essere titolare. A sinistra è comunque in ballottaggio con Raspadori ed Elmas. Nel comparto terzini testa a testa fra Bellanova e Zappacosta a destra e fra Kolasinac e Bernasconi a sinistra. In difesa probabile conferma di Kossounou (favorito sul recuperato Kristensen) come partner di Scalvini. Davanti, Scamacca più di Krstovic e De Ketelaere più di Zalewski ed Elmas. Gli infortunati che restano fuori sono Hien e Sulemana, al palo per un altro mese.

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