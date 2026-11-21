C’è anche Kristensen in casa Atalanta per il big-match contro l’Inter, domenica 22 novembre alla New Balance Arena (20,45). Il difensore danese dovrebbe comparire nell’elenco dei convocati di Sarri che sarà reso noto nella mattinata di domenica.

Dilemma in mediana

Ai box Hien e Kossounou, oltre al terzo portiere Pompei, Kristensen dovrebbe comunque partire dalla panchina, così come gli ultimi recuperati dall’infermeria, Gaetano e Raspadori, con un punto interrogativo su Kessie. L’ivoriano è tornato a Zingonia venerdì e Sarri scioglierà in extremis le riserve sul suo impiego. In caso di «luce verde» Kessie farà coppia con Ederson in mediana. Altrimenti accanto al brasiliano ci sarà Pasalic.

In tre per due posti

Per il resto, nel consueto 4-2-3-1 davanti a Carnesecchi Sarri dovrebbe impiegare Bellanova, Scalvini, Kolasinac e Zappacosta in difesa, mentre De Ketelaere e Krstovic sono pressoché certi del posto sulla trequarti e al centro dell’attacco.