L’Atalanta recupera anche Kristensen. Incognita Kessie e trequarti contro l’Inter
CALCIO. Sabato 21 novembre Sarri ritrova anche il difensore danese che dovrebbe essere tra i convocati per la gara di domenica 22 alla New Balance Arena (20,45): partirà in panchina. L’ivoriano favorito in mediana, Elmas, Zalewski o Rowe sulle ali.Lettura meno di un minuto.
C’è anche Kristensen in casa Atalanta per il big-match contro l’Inter, domenica 22 novembre alla New Balance Arena (20,45). Il difensore danese dovrebbe comparire nell’elenco dei convocati di Sarri che sarà reso noto nella mattinata di domenica.
Dilemma in mediana
Ai box Hien e Kossounou, oltre al terzo portiere Pompei, Kristensen dovrebbe comunque partire dalla panchina, così come gli ultimi recuperati dall’infermeria, Gaetano e Raspadori, con un punto interrogativo su Kessie. L’ivoriano è tornato a Zingonia venerdì e Sarri scioglierà in extremis le riserve sul suo impiego. In caso di «luce verde» Kessie farà coppia con Ederson in mediana. Altrimenti accanto al brasiliano ci sarà Pasalic.
In tre per due posti
Per il resto, nel consueto 4-2-3-1 davanti a Carnesecchi Sarri dovrebbe impiegare Bellanova, Scalvini, Kolasinac e Zappacosta in difesa, mentre De Ketelaere e Krstovic sono pressoché certi del posto sulla trequarti e al centro dell’attacco.
Restano i dubbi sulle ali, con Elmas, Zalewski e Rowe in lizza per due posti e Raspadori più defilato. Anche per garantirsi più equilibrio è possibile che Sarri inizi con Elmas a destra e Zalewski a sinistra, con Rowe pronto a gara in corso.
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