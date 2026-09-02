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Sport / Bergamo Città Mercoledì 02 Settembre 2026

L’Atalanta riprende a lavorare: primo allenamento a Zingonia per Rowe

CALCIO. La squadra prepara il match sul campo della Roma di sabato 5 settembre: il difensore Kristensen al lavoro per tentare un recupero.

Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta riprende a lavorare: primo allenamento a Zingonia per Rowe
L’attaccante Giacomo Raspadori dovrebbe giocare con la Roma, ma non è escluso l’impiego del neoacquisto Jonathan Rowe
(Foto di Afb)

Bergamo

L’Atalanta riprende ad allenarsi nel pomeriggio di giovedì 3 settembre in vista del match di campionato di sabato 5 a Roma contro i giallorossi (ore 20,45). La seduta arriva dopo il mercoledì di riposo e la seduta di scarico post-Bologna del giorno precedente. Al Centro Bortolotti di Zingonia ci sarà anche, per la prima volta, Jonathan Rowe, il neoacquisto inglese prelevato dal Bologna. Da tenere d’occhio la situazione di Thomas Kristensen, che è in recupero dalla distorsione alla caviglia e lavora a parte. Sempre fuori i soliti Isak Hien (lesione del tendine prossimale della coscia) e Kamaldeen Sulemana (lesione al collaterale mediale).

Da non escludere l’esordio di Rowe dal 1’, anche se appare più probabile una conferma di Raspadori. Chance a centrocampo anche per Kessie, altro nuovo, in un reparto in cui l’unica certezza è Ederson (ballottaggio Pasalic-Samardzic). Dietro i dubbi sono sugli esterni: Bellanova o Zappacosta, Bernasconi o Kolasinac.

A Roma arbitra Colombo

Sarà Andrea Colombo di Como l’arbitro di Roma-Atalanta, match della 3ª giornata del campionato di Serie A in programma sabato 5 settembre allo Stadio Olimpico di Roma alle 20,45; assistenti Khaled Bahri di Sassari e Domenico Palermo di Bari, IV ufficiale Giuseppe Collu di Cagliari, Var Giacomo Camplone di Lanciano, Avar Alberto Santoro di Messina.

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