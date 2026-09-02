L’Atalanta riprende a lavorare: primo allenamento a Zingonia per Rowe

L’Atalanta riprende ad allenarsi nel pomeriggio di giovedì 3 settembre in vista del match di campionato di sabato 5 a Roma contro i giallorossi (ore 20,45). La seduta arriva dopo il mercoledì di riposo e la seduta di scarico post-Bologna del giorno precedente. Al Centro Bortolotti di Zingonia ci sarà anche, per la prima volta, Jonathan Rowe, il neoacquisto inglese prelevato dal Bologna. Da tenere d’occhio la situazione di Thomas Kristensen, che è in recupero dalla distorsione alla caviglia e lavora a parte. Sempre fuori i soliti Isak Hien (lesione del tendine prossimale della coscia) e Kamaldeen Sulemana (lesione al collaterale mediale).