Domenica 22 novembre contro l’Inter alla ripresa del campionato, l’Atalanta riavrà sia Raoul Bellanova sia Giacomo Raspadori. Entrambi sono tornati ad allenarsi in gruppo a Zingonia nel pomeriggio di martedì 17 novembre quando la squadra è tornata in campo dopo due giorni di riposo. Bellanova ha giocato l’ultima partita col Frosinone lo scorso 26 ottobre, uscendo intorno alla mezz’ora per una distrazione muscolare di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. Per Raspadori, stesso problema ma al bicipite femorale destro, procuratosi calciando il rigore contro il Pafos in Conference League il 15 ottobre. In attesa del rientro dei nazionali, martedì al lavoro a Zingonia solo altri soli sei giocatori: Bernasconi, Zappacosta, Ederson, Rowe, Sulemana e Sportiello. Mercoledì è in programma un a seduta pomeridiana e sono attesi i primi rientri dei nazionali.