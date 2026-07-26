L’Atalanta ritrova i pezzi Mondiali: a Zingonia è rientrato Pasalic
CALCIO. Domenica 26 luglio il croato è tornato alla base dopo la Coppa del Mondo: visite mediche e test per lui. Ora Sarri attende Sulemana e De Ketelaere. Domenica 2 agosto l’amichevole internazionale col Feyenoord.Lettura meno di un minuto.
Continuano i rientri alla base dei reduci dei Mondiali. Domenica 26 luglio a Zingonia è tornato Maria Pasalic, impegnato in America con la Croazia, eliminata dal Portogallo nei sedicesimi di finale. Come da programma, il centrocampista atalantino ha svolto le visite mediche e i primi test.
Attesi Sulemana e De Ketelaere
All’appello dei nerazzurri in campo in Coppa del Mondo mancano Kamaldeen Sulemana e Charles De Ketelaere, attesi nei prossimi giorni. Poi il gruppo a disposizione di Maurizio Sarri sarà al completo, al netto dei movimenti di mercato.
Il 2 agosto a Rotterdam col Feyenoord
Nel frattempo il test con l’Arezzo a Zingonia ha chiuso di fatto la prima fase della preparazione. All’orizzonte ci sono i primi impegni internazionali: domenica 2 agosto (alle 15) l’Atalanta sarà in campo a Rotterdam contro il Feyenoord,sabato 8 agosto invece i nerazzurri affronteranno lo Schalke 04 a Gelsenkirchen (alle 17).
© RIPRODUZIONE RISERVATA