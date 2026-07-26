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Sport / Bergamo Città Domenica 26 Luglio 2026

L’Atalanta ritrova i pezzi Mondiali: a Zingonia è rientrato Pasalic

CALCIO. Domenica 26 luglio il croato è tornato alla base dopo la Coppa del Mondo: visite mediche e test per lui. Ora Sarri attende Sulemana e De Ketelaere. Domenica 2 agosto l’amichevole internazionale col Feyenoord.

Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta ritrova i pezzi Mondiali: a Zingonia è rientrato Pasalic
Mario Pasalic in azione con la Croazia nel match contro il Ghana nella fase a gironi dei Mondiali. Il centrocampista nerazzurro è tornato a Zingonia
(Foto di Ansa)

Continuano i rientri alla base dei reduci dei Mondiali. Domenica 26 luglio a Zingonia è tornato Maria Pasalic, impegnato in America con la Croazia, eliminata dal Portogallo nei sedicesimi di finale. Come da programma, il centrocampista atalantino ha svolto le visite mediche e i primi test.

L’Atalanta ritrova i pezzi Mondiali: a Zingonia è rientrato Pasalic
Mario Pasalic a Zingonia, domenica 26 luglio: il centrocampista croato è tornano a disposizione dei nerazzurri Atalanta.it

Attesi Sulemana e De Ketelaere

All’appello dei nerazzurri in campo in Coppa del Mondo mancano Kamaldeen Sulemana e Charles De Ketelaere, attesi nei prossimi giorni. Poi il gruppo a disposizione di Maurizio Sarri sarà al completo, al netto dei movimenti di mercato.

Il 2 agosto a Rotterdam col Feyenoord

Nel frattempo il test con l’Arezzo a Zingonia ha chiuso di fatto la prima fase della preparazione. All’orizzonte ci sono i primi impegni internazionali: domenica 2 agosto (alle 15) l’Atalanta sarà in campo a Rotterdam contro il Feyenoord,sabato 8 agosto invece i nerazzurri affronteranno lo Schalke 04 a Gelsenkirchen (alle 17).

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