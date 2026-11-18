L’Atalanta ritrova il sorriso: Sarri accoglie i primi nazionali, scatta l’operazione Inter
CALCIO. Mercoledì 18 novembre a Zingonia si sono rivisti Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere, Pasalic e Krstovic. Rientrano Bellanova e Raspadori, domenica 22 la sfida ai campioni d’Italia a Bergamo (alle 20,45).Lettura meno di un minuto.
L’emergenza assenti è quasi finita, cominciano a tornare giocatori e sorrisi in casa Atalanta in vista della ripresa del campionato, domenica 22 novembre contro l’Inter alla New Balance Arena (alle 20,45).
I primi nazionali a Zingonia
Mercoledì 18 Sarri ha ritrovato parte dei nerazzurri impegnati con le nazionali negli ultimi dieci giorni. Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere, Krstovic e Pasalic sono rientrati alla base, giovedì 19 dovrebbero rivedersi anche Elmas, Samardzic, Obric, Kolasinac, Zalewski e Kessie.
Bellanova e Raspadori recuperati
Nel frattempo si svuota (un po’) l’infermeria. Bellanova e Raspadori sono recuperati e disponibili per la gara contro l’Inter, Kristensen spera nel recupero ma per ora si allena individualmente. Restano ai box Gaetano, Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei.
Contro l’Inter Sarri dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con Kolasinac al centro della difesa accanto a Scalvini, Bernasconi o Zappacosta a sinistra, Pasalic o Kessie in mediana con Ederson e Krstovic favorito su Scamacca al centro dell’attacco.
Con l’Inter dirige Maresca
Nel frattempo è stato designato l’arbitro della sfida contro l’Inter. Alla New Balance Arena dirigerà Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Mastrodonato e dal quarto ufficiale Colombo. Al var Gariglio, avar Di Paolo.
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