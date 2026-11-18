L’emergenza assenti è quasi finita, cominciano a tornare giocatori e sorrisi in casa Atalanta in vista della ripresa del campionato, domenica 22 novembre contro l’Inter alla New Balance Arena (alle 20,45).

I primi nazionali a Zingonia

Mercoledì 18 Sarri ha ritrovato parte dei nerazzurri impegnati con le nazionali negli ultimi dieci giorni. Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, De Ketelaere, Krstovic e Pasalic sono rientrati alla base, giovedì 19 dovrebbero rivedersi anche Elmas, Samardzic, Obric, Kolasinac, Zalewski e Kessie.

Bellanova e Raspadori recuperati

Nel frattempo si svuota (un po’) l’infermeria. Bellanova e Raspadori sono recuperati e disponibili per la gara contro l’Inter, Kristensen spera nel recupero ma per ora si allena individualmente. Restano ai box Gaetano, Hien, Kossounou e il terzo portiere Pompei.

Contro l’Inter Sarri dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con Kolasinac al centro della difesa accanto a Scalvini, Bernasconi o Zappacosta a sinistra, Pasalic o Kessie in mediana con Ederson e Krstovic favorito su Scamacca al centro dell’attacco.

Con l’Inter dirige Maresca