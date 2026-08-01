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Sport / Bergamo Città Sabato 01 Agosto 2026

L’Atalanta torna a respirare l’aria d’Europa: in Olanda sfida al Feyenoord

L’AMICHEVOLE. Primo test internazionale della stagione per l’Atalanta di Maurizio Sarri: domenica alle 15 a Rotterdam sfida al Feyenoord. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn.

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L’Atalanta torna a respirare l’aria d’Europa: in Olanda sfida al Feyenoord
Lo stadio De Kuip di Rotterdam, casa del Feyenoord

Test internazionale in formato extra large per l’Atalanta di Maurizio Sarri. Domenica 2 agosto i nerazzurri saranno infatti di scena a Rotterdam (ore 15, diretta Dazn) contro il Feyenoord con una formula particolare: due tempi regolamentari di 45 minuti ciascuno più un supplementare di 30 minuti che si giocherà a prescindere dal risultato al 90’. E in caso di pareggio al 120’ saranno i rigori ad assegnare la «De Kuip Cup».

Partita di 120’: due tempi da 45’ più un supplementare da 30’ che si giocherà a prescindere dal risultato maturato al 90’

La partita con gli olandesi alza il livello dei test precampionato dei nerazzurri: la squadra di mister Giovanni van Bronckhorst è infatti reduce dal secondo posto in Eredivisie alle spalle dell’irraggiungibile Psv Eindhoven, e nel 2026/27 sarà al via della Champions League. In casa nerazzurra da segnalare che non è partito per Rotterdam El Bilal Touré, al centro di una trattativa di mercato che potrebbe portare lì'attaccante maliano al Parma. Fra gli olandesi i giocatori più in vista sono il giapponese Ayase Ueda (reduce dal Mondiale),il neoacquisto spagnolo Nacho Ferri, e il giovane Shaqueel van Persie, classe 2006, figlio di Robin.

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