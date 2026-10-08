L’Atalanta torna al completo dopo la pausa. Lunedì la partita contro il Venezia

L’ultima partita risale al 20 settembre (ko esterno per 2-0 contro la Juventus) ed è stata la terza sconfitta consecutiva dell’Atalanta che dunque ora deve rilanciarsi e accelerare. Intanto, Zingonia si è ripopolata del tutto: giovedì 8 la squadra nerazzurra ha svolto i primi allenamenti con tutti i nazionali, visto che anche Elmas e Pasalic sono rientrati alla base e sono stati gli ultimi tra i dodici giocatori convocati nelle varie nazionali. Restano a parte i cinque infortunati e si riferiamo a Raspadori, Sulemana, Hien, Kossounou e Pompei.