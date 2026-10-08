L’Atalanta torna al completo dopo la pausa. Lunedì la partita contro il Venezia
SERIE A. Finita la lunga sosta per le nazionali, il campionato di calcio di Serie A riprende nel prossimo weekend con l’Atalanta che sarà l’ultima a scendere in campo lunedì 12 ottobre alle ore 18,30 alla New Balance Arena contro il Venezia.Lettura meno di un minuto.
L’ultima partita risale al 20 settembre (ko esterno per 2-0 contro la Juventus) ed è stata la terza sconfitta consecutiva dell’Atalanta che dunque ora deve rilanciarsi e accelerare. Intanto, Zingonia si è ripopolata del tutto: giovedì 8 la squadra nerazzurra ha svolto i primi allenamenti con tutti i nazionali, visto che anche Elmas e Pasalic sono rientrati alla base e sono stati gli ultimi tra i dodici giocatori convocati nelle varie nazionali. Restano a parte i cinque infortunati e si riferiamo a Raspadori, Sulemana, Hien, Kossounou e Pompei.
Lagunari da non sottovalutare
Saranno tutti saranno assenti per la prossima partita, contro il Venezia, in programma lunedì 12 alle 18,30 alla New Balance Arena. Raspadori sarà il primo a rientrare e potrebbe farcela giovedì contro il Pafos per il debutto in Conference League. Partita da non sottovalutare perché il Venezia, ancora a zero punti, in realtà non ha mai demeritato. La doppia seduta di giovedì ha proposto esercitazioni per reparti alla mattina e partitelle a tema nel pomeriggio. Venerdì 9, al Centro Bortolotti, è prevista una giornata di scarico e lavoro individuale.
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