Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Giovedì 08 Ottobre 2026

L’Atalanta torna al completo dopo la pausa. Lunedì la partita contro il Venezia

SERIE A. Finita la lunga sosta per le nazionali, il campionato di calcio di Serie A riprende nel prossimo weekend con l’Atalanta che sarà l’ultima a scendere in campo lunedì 12 ottobre alle ore 18,30 alla New Balance Arena contro il Venezia.

Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta torna al completo dopo la pausa. Lunedì la partita contro il Venezia
Jonathan Rowe, a sinistra, è forse il giocatore atalantino più atteso alla ripresa del campionato
(Foto di Afb)

L’ultima partita risale al 20 settembre (ko esterno per 2-0 contro la Juventus) ed è stata la terza sconfitta consecutiva dell’Atalanta che dunque ora deve rilanciarsi e accelerare. Intanto, Zingonia si è ripopolata del tutto: giovedì 8 la squadra nerazzurra ha svolto i primi allenamenti con tutti i nazionali, visto che anche Elmas e Pasalic sono rientrati alla base e sono stati gli ultimi tra i dodici giocatori convocati nelle varie nazionali. Restano a parte i cinque infortunati e si riferiamo a Raspadori, Sulemana, Hien, Kossounou e Pompei.

Lagunari da non sottovalutare

Saranno tutti saranno assenti per la prossima partita, contro il Venezia, in programma lunedì 12 alle 18,30 alla New Balance Arena. Raspadori sarà il primo a rientrare e potrebbe farcela giovedì contro il Pafos per il debutto in Conference League. Partita da non sottovalutare perché il Venezia, ancora a zero punti, in realtà non ha mai demeritato. La doppia seduta di giovedì ha proposto esercitazioni per reparti alla mattina e partitelle a tema nel pomeriggio. Venerdì 9, al Centro Bortolotti, è prevista una giornata di scarico e lavoro individuale.

L’Atalanta torna al completo dopo la pausa. Lunedì la partita contro il Venezia
Gianluca Scamacca, con la maglia azzurra numero 11, è tornato rinfrancato dall’esperienza con l’Italia: nell’ultima partita contro la Turchia è andato in gol
(Foto di Ansa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Jonathan Rowe
Gianluca Scamacca
Venezia Calcio 1985
Conference League
Juventus
Atalanta